Red Bull coraz bliżej zakończenia dominacji Mercedesa. Niewybaczalny błąd Hamiltona i Bottasa

Przed wyścigiem o GP Meksyku można było sobie zadawać pytanie: to będzie punkt zwrotny w walce o tytuł mistrza świata Formuły 1, czy wręcz odwrotnie: kolejny krok do jej rozstrzygnięcia? Za tym pierwszym scenariuszem przemawiały bardzo korzystne dla Mercedesa kwalifikacje. Jednak już chwilę po starcie wszystko było jasne: niedziela należała do Red Bulla.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Niewybaczalny błąd Mercedesa. Bottas i Hamilton ograni jak dzieci

Kolejność na starcie - cały pierwszy rząd dla Mercedesa: pole position Valtteriego Bottasa i drugą pozycję Lewisa Hamiltona - dawała zespołowi goniącemu rywali w walce o tytuł spory argument. Mieli przewagę jeszcze przed początkiem wyścigu na torze, na którym dominować mieli kierowcy Red Bulla. Sportową i teoretycznie psychologiczną. Ale niespodzianki nie było.

W wyścigu Mercedesy ruszyły przeciętnie i popełniły wręcz niewybaczalny błąd. Valtteri Bottas nie zrobił nic w kontekście ewentualnej współpracy z Lewisem Hamiltonem na dojeździe do pierwszego zakrętu. Zostawił miejsce Verstappenowi, a Holender wcisnął się z jego lewej strony, bardzo pewnie dohamował i to później niż rywale, dzięki czemu wyprzedził zarówno Hamiltona, jak i Bottasa. Ograł ich, jak chciał. Fin został też obrócony przez Daniela Ricciardo i tak skończyła się jego walka o wysokie pozycje - spadł na koniec stawki i do końca wyścigu tylko wspinał się w górę klasyfikacji, walcząc o wejście do punktowanej dziesiątki.

Sytuacja Hamiltona tylko się pogarszała

Inny incydent na pierwszym okrążeniu - zderzenie Estebano Ocona z Alpine z kierowcą Haasa Mickiem Schumacherem i Yukim Tsunodą z AlphaTauri, które wykluczyło tych dwóch ostatnich z dalszego udziału w wyścigu przez uszkodzone zawieszenia - sprawił, że na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa. A po neutralizacji Verstappen odjechał znacznie Hamiltonowi. Widać było, że różnica tempa jest ogromna. "Jest szybki" - komunikował przez team radio Brytyjczyk. Przez kolejne kilkanaście okrążeń jego sytuacja tylko się pogarszała.

Sensacja w kwalifikacjach F1! Nawet Hamilton nie potrafił tego wytłumaczyć

I nawet musiał zmienić narrację - z mówienia tylko o Verstappenie przeszedł na zdania o całym zespole Red Bulla. "Mają znacznie lepsze tempo" - narzekał. "Nie mogę mu uciec" - to o Sergio Perezie, który jechał tuż za nim i nie dawał się Hamiltonowi oddalić na więcej niż dwie sekundy. Mercedes wyraźnie przegrywał kolejną walkę w tym sezonie, nie miał nawet, jak odpowiedzieć swoim rywalom. Hamilton nie miał pomocy w koledze z zespołu w czołówce, a do tego nie zyskał niczego na zmianie opon.

Zjechał na 30. kółku, cztery okrążenia przed Maxem Verstappenem i choć sam pit stop przebiegł dobrze, to stracił dużo na znalezieniu się na torze za Charlesem Leclerckiem z Ferrari. Podczas zmiany opon u Holendra też nie było problemów i zapewnił sobie bezpieczny powrót przed Hamiltonem, a także późniejsze zwiększanie przewagi przy lepszym tempie jazdy. Ta rozrosła się szybko z siedmiu do ponad dziesięciu. Gwarantowała mu komfort.

Tego brakowało za to Hamiltonowi. Gdy do alei serwisowej zjeżdżali zawodnicy walczący o tytuł mistrza świata kierowców, na torze pozostał Sergio Perez, który zmienił opony dopiero na 41. okrążeniu. Na drugi i ostatni stint dostał co prawda tę samą, pośrednią mieszankę, więc nie miał przewagi pod tym względem, ale Red Bull miał nadzieję, że i tak dzięki świeżym komplecie opon wykona następny cel. Tym stało się dogonienie Hamiltona, do którego tracił blisko dziesięć sekund.

Lokalny bohater zapewnił emocje do samego końca. Stanął na podium i obiecał tequillę

Walka Pereza o wysoką pozycję w wyścigu miała też dodatkowe tło: wyścig w Meksyku to jego domowa rywalizacja, a doping kibiców, którzy na trybunach znaleźli się w liczbie około 140 tysięcy, kierowca Red Bulla mógł usłyszeć chyba nawet pomimo hałasującego silnika. Na dwanaście okrążeń przed końcem Hamilton rzucił do swojego inżyniera rozpaczliwe: "Moje opony się przegrzewają". W Red Bullu atmosfera była o wiele lepsza. "Opony ok, tempo jest dobre, ruszaj!" - mówił do "Checo" jego inżynier, Hugh Bird. "A silnik?" - dopytywał Perez. "Silnik też świetny. Dawaj!" - podpowiadał siedzący na pit wall Bird.

Mocny apel ws. Michaela Schumachera. Jedna z kilku osób, które go widziały

I właśnie tam, niedaleko garażu Red Bulla, nogi inżynierów i szefa Christiana Hornera rytmicznie podrygiwały. Pozostawało dziesięć okrążeń, a Perez zszedł poniżej sekundy. Był już bardzo blisko Hamiltona, ale tor w Meksyku jest trudnym obiektem do wyprzedzania. Dogonić rywala nie oznacza wyminąć go i zgarnąć kolejną pozycję.

I wygląda na to, że mniej więcej na 63. z 71 okrążeń wyścigu opony Pereza zaczęły się zużywać już nadmiernie i Meksykanin zaczął tracić tak dobre tempo, a Hamilton odzyskiwał szczątki swojej przewagi. Pod koniec Perez wrócił do nadrabiania straty do Hamiltona, ale nie udało mu się dojść rywala na tyle blisko, żeby wykonać manewr. Ostatecznie Hamilton zakończył wyścig na drugiej pozycji z przewagą 1,2 sekundy nad Perezem, choć ten już samym miejscem na podium uradował swoich fanów. Całemu zespołowi po wyścigu obiecał za to tequillę. Wygrał Verstappen jadący wyścig w swojej własnej lidze i kończący go 16,5 sekundy przed resztą stawki.

Ogromna porażka Mercedesa. Nie mieli nic do powiedzenia

Wyścig o GP Meksyku to strategiczna porażka Mercedesa pod kątem walki w klasyfikacji kierowców i konstruktorów. Zwycięstwo Verstappena i podium Pereza to co prawda nie pierwszy dublet zespołu od 1862 dni i Grand Prix Malezji w 2016 roku, gdy wyścig na pierwszych dwóch pozycjach skończyli Verstappen i Daniel Ricciardo, ale kolejny krok przybliżający Red Bulla do przerwania dominacji Mercedesa.

25 punktów za zwycięstwo dało Verstappenowi powiększenie przewagi w klasyfikacji generalnej nad Hamiltonem do 19 punktów - Brytyjczyk ma 293,5 punktu, a Holender 312,5 punktu. Ciekawie jest też w klasyfikacji konstruktorów - przewaga Mercedesa (478,5 punktu) zmalała do zaledwie jednego punktu.

Świat F1 w żałobie. Antonia Terzi nie żyje. Zginęła w wypadku

W Meksyku Mercedes miał jednak zakneblowane usta. Niemiecki zespół zupełnie poległ w walce z Red Bullem. Przed kierowcami jeszcze jednak cztery weekendy sezonu 2021 - w Brazylii, w Katarze, Arabii Saudyjskiej i Abu Zabi. Grand Prix Sao Paulo przewidziano na dni 12-14 listopada.