Świat F1 w żałobie. Antonia Terzi nie żyje. Zginęła w wypadku

"Jesteśmy głęboko zasmuceni odejściem naszej byłej koleżanki i głównego aerodynamika Antonii Terzi. W tym trudnym czasie myślimy o przyjaciołach i rodzinie Antonii" – czytamy na oficjalnym koncie na Twitterze Williamsa.

Nie żyje Antonia Terzi, była inżynierka Williamsa i Ferrari

Antonia Terzi zyskała sławę w świecie F1 w 2004 roku. Zaprojektowała ona przód bolidu Williamsa FW26, który nazwano potem "nosem morsa", ze względu na to, że przód pojazdu przypominał kły morsa. To rozwiązanie miało pozwolić na zwiększenie docisku bolidu i zmniejszenie oporu powietrza. W praktyce okazało się, że trudno jest wykorzystać zalety tego pomysłu i po kilku wyścigach Williams wrócił do tradycyjnego nosa. Z kolei Terzi jeszcze w 2004 roku odeszła z Williamsa i została szefem aerodynamiki w Bentleyu.

W ostatnim czasie poświęciła się karierze naukowej. Była wykładowczynią na politechnice w Delft w Holandii. Na uniwersytecie w Canberze w Australii uzyskała tytuł profesora. Kobieta miała wykładać na tej uczelni po zniesieniu obostrzeń covidowych. Sama studiowała aerodynamikę na uczelniach we Włoszech i Wielkiej Brytanii, co otworzyło jej drzwi do Formuły 1. Związała się z Ferrari, z którego odeszła w 2001 roku. Była tam pierwszą kobietą na stanowisku inżyniera.

