Alfa Romeo może zyskać potężnego partnera! Chcą stworzyć potęgę w F1

W ostatnich dniach wiele wskazywało na to, że nowym właścicielem Alfy Romeo Racing Orlen zostanie Marco Andretti. Amerykanin miał kupić 80 procent udziałów w spółce kontrolującej działalność Saubera, dzięki czemu fotel w Formule 1 otrzymałby Colton Herta, jedna z największych gwiazd IndyCar. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku, a jednym z powodów była chęć zlikwidowania części etatów w Szwajcarii.

Media: Sauber może znów współpracować z Niemcami. Tym razem chętny jest Volkswagen

Roger Benoit ze szwajcarskiej gazety "Blick" informuje, że Volkswagen jest zainteresowany współpracą z Sauberem w Formule 1. Niemiecki koncern motoryzacyjny z siedzibą w Wolfsburgu chce wejść do Formuły 1, gdzie mógłby promować swoje dwie marki: Porsche oraz Audi. Volkswagen chce pojawić się w królowej sportów motorowych w 2025 roku, kiedy to zostaną wprowadzone nowe silniki. Ostateczna decyzja ma pojawić się w listopadzie i w najgorszym wypadku firma ma wejść do F1 w 2026 roku.

Dla Saubera nie będzie to nowa sytuacja, ponieważ firma współpracowała z BMW w latach 2006-2009. Wtedy w barwach BMW Sauber jeździł Robert Kubica, a jego partnerem zespołowym był Nick Heidfeld. Kierowca z Krakowa wówczas wygrał też Grand Prix Kanady w sezonie 2008. Od sezonu 2011 zespół jeździł już jako Sauber F1 Team. Obecnie ekipa z Hinwil jest związana umową z Alfą Romeo, na mocy której samochody korzystają z silników Ferrari. Kontrakt między obiema stronami jest ważny do końca 2024 roku.

Co istotne, Volkswagen nie zamierza inwestować we własny zespół w Formule 1, stąd poszukiwanie potencjalnych partnerów. "Blick" dodaje, że niezależnymi zespołami w stawce F1 są też Williams, Alpha Tauri oraz Red Bull Racing. Część źródeł powiązanych z Formułą 1 twierdzi, że Volkswagen może też wejść we współpracę z McLarenem, który dawniej działał z Porsche. Jak dotąd Alfa Romeo wciąż nie podała oficjalnego składu na sezon 2022. Jedynym potwierdzonym kierowcą jest Valtteri Bottas, który w latach 2017-2021 jeździł dla Mercedesa.