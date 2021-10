Media: Alpine chce stworzyć nowy zespół w Formule 1. Chcą pójść drogą Red Bulla

Znamy już składy niemal wszystkich zespołów Formuły 1 na sezon 2022. Jedyną niewiadomą pozostaje drugi fotel w Alfie Romeo Racing Orlen. Media na całym świecie podawały wielu kandydatów na to miejsce, ale wciąż zespół nie podjął ostatecznej decyzji. Na ten moment wiadomo, że w zespole z Hinwil będzie jeździł Valtteri Bottas, który opuścił Mercedesa. Jednym z kandydatów na fotel w Alfie wciąż pozostaje Robert Kubica.

Joe Saward, znany dziennikarz zajmujący się Formułą 1, opublikował wpis na blogu po zakończeniu Grand Prix Turcji. Poza zmianami w kalendarzu na sezon 2022 Brytyjczyk wspomniał o możliwych działaniach zespołu Alpine (dawniej Renault). "Alpine z chęcią wypożyczy Oscara Piastriego lub Guanyu Zhou do Alfy Romeo, ale chce ich zachować na przyszłość. Z kolei Alfa liczy na miejsce dla Theo Pourchaire’a, który jeszcze potrzebuje roku na ogranie w Formule 2. Alpine chce Piastriego w roli rezerwowego na sezon 2022, ale nie może zapewnić mu fotela na sezon 2023" - rozpoczął.

"Otrzymałem informację, że Alpine rozważa pomysł stworzenia nowego własnego zespołu. To teoretycznie wiązałoby się z wpłacaniem wpisowego w wysokości 200 milionów dolarów. To pozwoliłoby im stworzyć sytuację podobną do tej, którą ma Red Bull wraz z Alpha Tauri. Może wydawać się to szalone, ale posiadanie drugiego zespołu w stawce oznaczałoby atut finansowy, a do tego to pomogłoby im w rozwoju silników na sezon 2026. Oczywiście mogliby się połączyć marketingowo z takimi markami, jak Nissan czy Mitsubishi" - dodaje Saward.

Alpine pod koniec sierpnia tego roku poinformowała w oficjalnym komunikacie, że Fernando Alonso przedłużył kontrakt z zespołem na sezon 2022 i nie należy wykluczać, że w przyszłym roku obie strony znów dojdą do porozumienia. Dodatkowo Esteban Ocon przedłużył umowę do 2024 roku, ucinając tym samym spekulacje o nowym francuskim kierowcy w ekipie.