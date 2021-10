Wielka forma legendy F1! Najlepszy wynik od pięciu lat. Fenomen

Alonso już w poprzedni weekend zaprezentował się ze świetnej formy i zajął najlepsze w tym sezonie szóste miejsce w wyścigu o GP Rosji. - W Soczi samochód był najlepszy pod względem konkurencyjności. Mogliśmy nawiązać walkę z najlepszymi. A w Turcji tylko podtrzymujemy ten wysoki poziom - mówi kierowca po kwalifikacjach na Istanbul Park cytowany przez dziennik "La Opinion De Murcia".

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Fenomenalna dyspozycja Alonso! Legenda F1 z najlepszym wynikiem od pięciu lat

Hiszpan jeżdżący dla zespołu Alpine zajął w nich szóstą pozycję, ale dzięki temu, że Mercedes zdecydował się wymienić silnik spalinowy w samochodzie Lewisa Hamiltona, Brytyjczyk, który wygrał kwalifikacje zostanie przesunięty o dziesięć pozycji na starcie, a to da Alonso piąte pole. Najlepsze od pięciu lat i Grand Prix Japonii w 2014 roku, gdy startował z tej samej pozycji jeszcze za kierownicą bolidu Ferrari.

Hamilton wygrał kwalifikacje, ale to na nic! Wystartuje spoza pierwszej dziesiątki. Porażka Verstappena

W pewnym momencie pojawiła się jednak spora niepewność: tuż po kwalifikacjach sędziowie wezwali do siebie Alonso, który według nich miał zignorować podwójne żółte flagi. Dziennikarz BBC Sport Andrew Benson cytuje na Twitterze Alonso, który niedługo później powiedział, że dostał od sędziów "zielone światło" i uniknie kary.

Sytuacja dotyczyła okrążenia, na którym Alonso odpuścił przy miejscu, w którym pokazywano podwójne żółte flagi, ale w kolejnych sektorach był na tyle szybki, że i tak poprawił swój najlepszy czas.

"K***a, tak jest"! Sensacyjny wynik Schumachera przed GP Turcji

Świetna sytuacja Alonso przed wyścigiem. "To daje nam szanse"

Alonso podkreśla, że to była najlepsza sobota w tym roku. I to nie tylko ze względu na sam wynik w kwalifikacjach. - Kluczem do startu w niedzielę było to, żeby zapewnić sobie jazdę od początku na pośredniej mieszance, która ma mieć większą przyczepność i zachowywać się lepiej od miękkiej na wymagającym torze w Turcji. I tak się stało, a to daje nam szanse w niedzielę. Jesteśmy też po "czystszej" stronie toru. Jest się z czego cieszyć - podsumował w słowach przytaczanych przez "La Opinion De Murcia".

Kibice F1 zadrwili z kierowcy F1 po GP Rosji. "Świetne miejsce, żeby trochę popłakać"

Z pole position wystartuje Valtteri Bottas z Mercedesa. Początek wyścigu o GP Turcji zaplanowano w niedzielę o 14:00 czasu polskiego.