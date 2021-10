Daniel Obajtek potwierdza: Na pewno będziemy z Kubicą w F1!

Na początku września Robert Kubica powrócił po dwóch latach do Formuły 1. Polak zastąpił Kimiego Raikkonena, który zmagał się z zakażeniem koronawirusem. W Grand Prix Holandii na torze Zandvoort Kubica zajął 15. miejsce, natomiast GP Włoch na Monzy ukończył na 14. miejscu. Choć eksperci ocenili jego powrót pozytywnie, to wciąż nie wiadomo, jaka czeka przyszłość Robert Kubicę w przyszłym sezonie.

Mamy inne propozycje - Obajtek uchyla rąbka tajemnicy w sprawie kontraktu Kubicy w F1

Daniel Obajtek chwali Roberta Kubicę

Daniel Obajtek powiedział, że ambicje PKN Orlen co do przyszłości w F1 są bardzo duże. - Oczywiście są negocjacje. Bardzo mocno negocjujemy. To wynika z umowy. Chcemy jak najwięcej uzyskać dla PKN Orlen, dla dalszej budowy rozpoznawalności i marki, ale także dla Roberta. To nie jest tajemnicą. Rozmowy się jeszcze nie skończyły. Jedno jest pewne. PKN Orlen jest stabilną firmą. Weszliśmy do sportu F1. To nośnik globalny. Nie wchodzi się do Formuły 1, aby za rok lub dwa wyjść. To jest program parunastu lat. Niebawem dowiecie się państwo o postępach w tych rozmowach - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Następnie prezes PKN Orlen wypowiedział się na temat samego Roberta Kubicy. - Na pewno będziemy w F1, na pewno będziemy z Robertem. To jest człowiek o wielkiej rozpoznawalności, również na świecie. To jest człowiek, którego świat docenia, nie tylko ze względu na wyniki, ale również za siłę charakteru, to jak po ciężkiej walce, po ciężkim wypadku stanął na nogi. To pokazuje, że Robert nie jest schodzącą gwiazdą, a sportowcem, który może dostarczyć nam jeszcze mnóstwo emocji - ocenił.

Daniel Obajtek o trudnych negocjacjach: Chcemy poprawić swoją pozycję

Obajtek dodał także, z czego wynika tak długi okres negocjowania. - Jesteśmy mocno zadowoleni ze współpracy. Prowadzimy dalsze rozmowy w tym zakresie. To jest normalne, że chcemy poprawić sobie pewną pozycję i negocjacyjną. Przez rok pokazaliśmy, że jesteśmy firmą stabilną i odpowiedzialną - powiedział.

Na koniec wypowiedzi prezes Orlenu dodał, że firma wyróżnia się spośród wielu innych. - Jeśli spojrzymy na sport przez pryzmat pandemii, to wiele firm wycofuje się ze sportu. Nikt nie wiedział jak pandemia będzie się rozwijała. A my pokazaliśmy, że mimo iż pandemia cały czas zbiera żniwo, to pokazujemy stabilność również w inwestycjach, jaką jest sport. Poprzez sport marka staje się coraz bardziej wartościowa - zakończył.

Robert Kubica jest jednym z kandydatów do zajęcia wolnego miejsca w Alfa Romeo Racing Orlen. To ostatni zespół, który nie podał pełnego składu kierowców na przyszły sezon, a więc także ostatnia szansa na powrót Polaka do F1.