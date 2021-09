Mercedes jest gotowy na konflikt Russella z Hamiltonem? Toto Wolff reaguje

Największy transfer tego sezonu w Formule 1 stał się faktem. Mercedes ogłosił we wtorek 7 września, że George Russell będzie partnerem zespołowym dla Lewisa Hamiltona w sezonie 2022. Dzień wcześniej Alfa Romeo poinformowała, że na najbliższe trzy lata z zespołem z Hinwil związał się Valtteri Bottas. Hamilton miał być niezadowolony z decyzji Mercedesa, bo zdecydowanie bardziej wolał współpracować z fińskim kierowcą.

Mercedes uniknie powtórki z konfliktu Hamilton - Rosberg? Wolff: Jesteśmy przygotowani

Toto Wolff udzielił wywiadu oficjalnej stronie Formuły 1 na kilka dni przed rozpoczęciem Grand Prix Rosji. Szef Mercedesa został zapytany o potencjalny konflikt między kierowcami w sezonie 2022. Austriak ma nadzieję na to, że zespół wyciągnął wnioski z ostatnich sytuacji pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Nico Rosbergiem. "George zasłużył na miejsce w topowym zespole, a my musimy go dostosować do sytuacji, jaka jest w Mercedesie. Tu jest o wiele większa presja, ma kolegę z zespołu z największymi rekordami. Ważne jest, aby go odpowiednio skalibrować i dać mu odpowiednie warunku. W przeszłości były sytuacje, w których kierowcy zawodzili" - powiedział.

"Lewis przecież był częścią tego, a wtedy zespół nie do końca rozumiał, jak to rozwiązać. Myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani na taką sytuację, ale Russell ma ambicje, aby zostać przyszłym mistrzem świata. Podobnie Lewis liczy na kolejne mistrzostwo. Nie zamierzamy mieć kierowcy, który nie ma ambicji i który nie będzie wywierał presji na swoim koledze. Nasz cel? Być w pierwszej trójce i walczyć o zwycięstwa" - dodał Toto Wolff.

Po czternastu wyścigach w sezonie 2021 Lewis Hamilton zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji kierowców, mając na koncie 221,5 pkt. Pięć punktów więcej od Brytyjczyka ma Max Verstappen, reprezentujący Red Bull Racing. George Russell zdobył łącznie 15 punktów w barwach Williamsa.