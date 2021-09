Daniel Obajtek negocjuje kontrakt w F1. Chodzi o przyszłość Roberta Kubicy

W dalszym ciągu trwają rozmowy szefostwa ekipy Alfa Romeo z kierowcami, którzy potencjalnie mogliby zająć miejsce w zespole na sezon 2022. Niewykluczone, że stanie się nim Robert Kubica, który może liczyć na wsparcie ze strony Orlenu. Polska firma od dwóch lat jest sponsorem tytularnym ekipy i wciąż planuje ją wspierać.

Daniel Obajtek: Kubica jest wybitnym przedstawicielem naszej firmy na świecie

WP SportoweFakty przekazały, że kilka dni temu w Warszawie doszło do spotkania, w którym szef zespołu Frederic Vasseur rozmawiał z Danielem Obajtkiem na temat dalszej współpracy i roli, jaką Robert Kubica miałby pełnić w sezonie 2022.

Daniel Obajtek w rozmowie z kanałem ISBnews.TV opowiedział o spotkaniu i przyszłości Kubicy. - W odpowiednim czasie będzie odpowiednie ogłoszenie. Niejednokrotnie podkreślałem, że Robert Kubica jest nie tylko wybitnym sportowcem, ale też wybitnym przedstawicielem naszej firmy na świecie i ma ogromną rozpoznawalność - powiedział.

Daniel Obajtek o dyspozycji Kubicy: Widać, że ma formę

Prezes Orlenu uważa, że krakowianin w dalszym ciągu znajduje się w wysokiej dyspozycji, o czym przekonał swoimi występami na torach wyścigowych. - Widać, że ma formę i nie jest to sportowiec, który byłby na końcu swojej kariery. Widzimy to po ostatnim wyścigu F1. Wcześniej brakło szczęścia, gdy po prowadzeniu po 23 godzinach i 50 minutach, zdarzyła się awaria - stwierdził, odnosząc się do wydarzeń z 24h Le Mans.

W rozmowie z ISBnews.TV Obajtek dodał, że kwestia współpracy Orlenu z Alfą Romeo w sezonie 2022 F1 jest niemal pewna. - My na F1 patrzymy z perspektywy dłuższej. Nie wchodzi się w taki biznes na krótko. Mamy zamiar, i robimy to, budować rozpoznawalność marki globalnie, a przez F1 to się doskonale buduje - wyjaśnił.

Na koniec Obajtek przyznał, że nie chce zdradzać więcej na temat rozmów. - To jest kwestia negocjacji. Będziemy negocjować naszą umowę i generalnie pozycję Roberta Kubicy. To jest normalna rzecz. Nie chcę jednak zdradzać kuchni tych wszystkich negocjacji - zakończył.