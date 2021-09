Burza po zachowaniu Verstappena tuż po wypadku z Hamiltonem. Brytyjczyk ma żal

Przez długi czas wyścig Grand Prix Włoch nie wyglądał na najbardziej elektryzujący, ale niemal pewne było, że po pit stopach będą przetasowania. I tak się rzeczywiście stało. Max Verstappen zanotował fatalny pit stop, bo jego opony zmieniano ponad jedenaście sekund, po chwili zbyt długi pit stop miał Lewis Hamilton i niespodziewanie obaj kierowcy wyjechali obok siebie w środku stawki.

I już w pierwszej szykanie toru doszło do starcia między nimi. Verstappen chciał wedrzeć się od wewnętrznej i już prawie był przed Hamiltonem, ale jego bolid wystrzelił w powietrze po kontakcie z szykaną. Red Bull niespodziewanie zawisł na mercedesie Hamiltona i to oznaczało jedno. Koniec wyścigu dla dwójki najlepszych kierowców w tym sezonie.

- Zdecydowanie nie sądziłem, że Max straci kontrolę i wpadnie na mnie. Oczywiście stało się to bardzo szybko. Będąc w samochodzie, myślałem tylko o tym, jak dalej jechać i ile pozycji traciłem. Wciąż byłem w trybie wyścigowym, więc myślałem: "jak mogę znów ruszyć?". Siedziałem tam z lekkim bólem, ale chciałem jechać dalej. Niestety, samochód się nie ruszył – powiedział Hamilton, cytowany przez portal motorsport.com.

Hamilton dodał, że zaskoczyło go zachowanie Verstappena. Holender po tym jak wyszedł z bolidu nawet nie spojrzał na bolid Brytyjczyka, ani nie upewnił się, że z jego rywalem jest wszystko w porządku. Po prostu przeszedł obojętnie obok.

„Widziałem, jak Max wychodzi i po prostu przechodzi obok. To trochę zaskakujące, ponieważ myślę, że jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, to pierwszą rzeczą, której chcemy, jest upewnić się, czy facet, w którego wjechaliśmy lub zderzyliśmy się dobrze się czuje. Ale pozytywne jest to, że udało mi się wydostać. To był długi spacer do padoku, ale żyjemy, by walczyć innego dnia" – uważa Hamilton.

„Szczerze mówiąc, odczuwam ból. Myślę nawet, że będzie gorzej, kiedy adrenalina ucieknie. Ale będę pracował z fizjoterapeutą. Szczerze mówiąc, czuję się dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwy. Dzięki Bogu za halo (system ochrony kierowcy – red.), który ostatecznie, jak sądzę, uratował mnie i moją szyję" – podsumował Brytyjczyk.

Zaraz po wyścigu Hamilton oskarżył Verstappena, że ten wiedział, jak zakończy się manewr, który doprowadził do wypadku, a mimo tego nie odpuścił, przez co cała sytuacja mogła zakończyć się znacznie gorzej. Po wyścigu sędziowie orzekli, że Hamilton ma rację w swoich oskarżeniach. Verstappen został uznany za winnego kolizji i w następnym wyścigu - w GP Rosji, które odbędzie się w Soczi 26 września - zostanie za karę cofnięty o trzy miejsca na starcie.

W klasyfikacji generalnej F1 prowadzi Max Verstappen, który ma 226,5 punktu. Lewis Hamilton jest drugi i ma 221,5 pkt.

