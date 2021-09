Kubica szesnasty w pierwszym treningu na Monzy. Czas na kwalifikacje

Weekend na Monzy będzie wyjątkowy z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że to kolejny raz, gdy będziemy przechodzić przez inny format, zawierający sprint, a kwalifikacje rozgrywane będą dzisiejszego popołudnia. Drugim powodem będzie udział Roberta Kubicy, który ponownie będzie zastępował Kimiego Raikkonena.

Monza przywitała F1 pochmurną aurą ale nie przeszkodziło to zawodnikom od razu pojawić się na torze, gdyż była to jedyna sesja na przygotowania przed czasówką. Czołówka podzieliła się w kwestii wyboru opon. Na czele meldował się Hamilton na pośrednim ogumieniu, a Verstappen na twardych oponach tracił do Anglika nieco ponad sekundę. Całkiem solidnie prezentował się również Kubica, jadący tempem bardzo zbliżonym do Giovinazziego.

Na świeżym komplecie pośrednich opon na pierwsze miejsce wskoczył Perez z czasem 1:22,127. Całkiem niezłym czasem popisał się również Charles Leclerc, który wskoczył tuż za Meksykanina. Jego czas został jednak skreślony ze względu na przekroczenie limitów toru w ostatnim zakręcie. Kolejną niespodziankę sprawił Daniel Ricciardo, który na jednym z kolejnych mierzonych okrążeń na pośrednich oponach przeszedł na czoło tabeli z czasem 1:22,003. To pokazywało jak bardzo poprawiały się warunki na torze.

Na 20 minut przed końcem sesji czołowe zespoły postanowiły nieco ukrócić zabawę mniejszych ekip w okupowanie czołowej trójki. Opony z czerwonym oznaczeniem założył Red Bull, co dało Verstappenowi awans na pierwsze miejsce. Co ciekawe, Bottas popisał się tylko nieznacznie gorszym czasem, ale na pośrednich oponach. Mercedes postanowił oszczędzać najbardziej miękką mieszankę. Niemal pół sekundy lepszy od Holendra był Hamilton, który również założył drugi komplet żółtych Pirelli.

Nie tylko Mercedes postanowił zaoszczędzić miękkie opony. Inne zespoły również tak postąpiły i stawka podzieliła się w kwestii tego na jakim ogumieniu wykręcono najszybsze okrążenie. W końcówce treningu na drugie miejsce za Hamiltona przeskoczył Norris tracąc niecałe 0,3 sekundy ale czas został skreślony. Nie mieliśmy więc niespodzianek w czołowej trójce, w której znalazły się dwa Mercedesy i Verstappen.

Pogoda na koniec sesji:

Temperatura toru: 39°C

Temperatura powietrza: 27°C

Prędkość wiatru: 0,2 m/s

Wilgotność powietrza: 35%

Sucho

