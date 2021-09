Żona Michaela Schumachera po latach przerwała milczenie. Nowe informacje o zdrowiu legendy

Na 15 września zaplanowana została premiera filmu dokumentalnego o Michaelu Schumacherze na platformie Netflix. Coraz więcej informacji na jego temat przedostaje się do mediów. Na zwiastunie filmu można było zobaczyć niepublikowane wcześniej materiały nagrania ze ślubu Schumachera czy też prywatne fotografie rodzinne, a teraz poznaliśmy nowe fakty dotyczące zdrowia jednego z najwybitniejszych kierowców F1 w historii.

Nowe wiadomości o stanie zdrowia Schumachera. "Michael zawsze nas chronił, teraz my chronimy jego"

Na ten temat wypowiedziała się żona Schumachera, Corinna, której słowa są cytowane przez portal racefans.net. - Oczywiście, że tęsknię za Michaelem. Brakuje mi go każdego dnia. Jednak nie tylko ja za nim tęsknię. Również dzieci, najbliższa rodzina - chociażby jego ojciec, przyjaciele - powiedziała małżonka legendy F1 w filmie dokumentalnym Netflixa. - Wszyscy tęsknią za Michaelem, ale Michael jest tutaj. Myślę, że to daje nam siłę - kontynuowała dalej.

- Jesteśmy razem. Mieszkamy w domu, prowadzimy terapię. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Michael czuł się komfortowo. Aby czuł wsparcie naszej rodziny, naszą więź. I bez względu na wszystko, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Wszyscy to zrobimy - dodała żona Schumachera.

- Staramy się prowadzić życie jako rodzina w taki sposób, w jaki Michael lubił. I żyjemy dalej. On zawsze powtarzał, że "co jest prywatne, takim pozostaje". To dla mnie bardzo ważne, aby Michael dalej mógł cieszyć się życiem prywatnym tak bardzo, jak to możliwe. Michael zawsze nas chronił, teraz my chronimy jego - zakończyła Corinna.

Premiera filmu zaplanowana jest w dokładnie 30. rocznicę debiutu Schumachera w Formule 1. W filmie występują osoby, które odegrały istotną rolę w karierze Niemca, jak Jean Todt czy Bernie Ecclestone. Nie zabrakło także dawnych rywali Schumachera. W filmie pojawią się Damon Hill, Mika Hakkinen, David Coulthard czy Sebastian Vettel.

W grudniu 2013 roku doszło do wypadku Schumachera na nartach we francuskich Alpach. Na skutek rozległych obrażeń głowy przez pół roku pozostawał w śpiączce. Został z niej wybudzony 16 czerwca 2014 roku. Od tego czasu były kierowca Ferrari w Formule 1 pozostaje w ukryciu, nie pojawiając się w miejscach publicznych. Tylko kilka osób ma dostęp do legendarnego Niemca. Wśród nich jest chociażby Jean Todt, prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Niedawno podzielił się informacjami na temat Schumachera.

Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców Formuły 1 w historii. Siedem razy sięgał po tytuł mistrza świata, co do zeszłego roku było rekordem (wyrównał go Lewis Hamilton). Jest też rekordzistą pod względem wygranych wyścigów w jednym sezonie (13 w 2004 roku). W 2002 roku wszystkie wyścigi zakończył na podium. Ostatni raz na torze pojawił się w 2012 roku podczas Grand Prix w Brazylii.