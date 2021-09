"Takie akcje zagrażają życiu. Dla Mazepina nie ma miejsca w F1". Ostra krytyka Rosjanina

Nikita Mazepin od początku sezonu 2021 musi zmagać się z krytyką ze strony dziennikarzy, ale także rywali na torze. Rosjanin regularnie popełnia błędy na treningach i wyścigach, czym bardzo często irytuje kierowców. Jedno z ostatnich zdarzeń miało miejsce w kwalifikacjach do Grand Prix Holandii, gdzie Mazepin był o włos od doprowadzenia do karambolu z udziałem Micka Schumachera oraz Sebastiana Vettela.

Wujek Micka Schumachera krytykuje Nikitę Mazepina. "Za takie zagrania nie ma miejsca w F1"

Do kolejnych tarć na linii Schumacher - Mazepin doszło w trakcie wyścigu w miniony weekend w Holandii. Rosjanin bezpardonowo zaatakował swojego zespołowego kolegę i niemal zepchnął go na betonową bandę przy alei serwisowej. Mick Schumacher po wyścigu nie ukrywał, że ma nadzieję na to, iż w przyszłości kierowcy będą karani za takie manewry.

Ralf Schumacher występował w Formule 1 w latach 1997-2007. Niemiec ścigał się dla takich zespołów, jak Jordan, Williams czy Toyota i łącznie wygrał sześć wyścigów. 46-latek skrytykował Nikitę Mazepina na antenie niemieckiej telewizji Sky. "Takie akcje przy takich prędkościach to manewry, które zagrażają życiu. Za takie zagrania nie ma miejsca dla Mazepina w Formule 1. Nikita wydaje się być wyraźnie przytłoczony i sfrustrowany. Nawet jeśli zespół potrzebuje pieniędzy jego ojca, to nie może to się odbywać kosztem narażania innych na niebezpieczeństwo" - powiedział.

Zespół założony przez Gene'a Haasa może mieć jednak związane ręce. Dmitrij Mazepin uratował Haasa przed bankructwem i wpłacił do budżetu około 30 milionów euro, aby amerykańska ekipa mogła bez problemu funkcjonować w sezonie 2021. Bolid jest dodatkowo pomalowany w barwy Rosji, co tylko podkreśla, jaką pozycję Mazepin ma w zespole. Wiele też wskazuje na to, że duet Schumacher - Mazepin będzie ścigał się dla Haasa w sezonie 2022.