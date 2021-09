Media: Orlen podjął decyzję ws. umowy z Alfą Romeo. Ważna informacja dla Kubicy

Alfa Romeo Racing wciąż nie ma skompletowanej ekipy na sezon 2022. W poniedziałek 6 września zespół z Hinwil ogłosił podpisanie wieloletniego kontraktu z Valtterim Bottasem, który w latach 2017-2021 był zespołowym partnerem Lewisa Hamiltona w Mercedesie. Szanse na fotel dla Roberta Kubicy w sezonie 2022 znacznie zmalały. Do tej pory wydawało się, że drugie miejsce w Alfie Romeo otrzyma kierowca, który jest związany z akademią Ferrari.

Media: Zwrot akcji w Alfie Romeo. Sponsor Guanyu Zhou oferuje 30 mln euro za miejsce Chińczyka w zespole

Paolo Ciccarone z portalu rmcmotori.com poinformował, że PKN Orlen zakończy współpracę z Alfą Romeo po sezonie 2021, co przy okazji oznacza odejście Roberta Kubicy. Zespół z Hinwil musi zmagać się z dziurą budżetową, która powstanie po mniejszej nagrodzie od FIA za miejsce w klasyfikacji konstruktorów i po odejściu Orlenu. Alfa Romeo obecnie zajmuje dziewiąte miejsce z trzema punktami i traci 17 punktów do Williamsa.

Ciccarone przyznał, że Alfa Romeo potrzebuje zastrzyku gotówki już w sezonie 2022, co ma zamiar wykorzystać Guanyu Zhou ze swoim sponsorem z Chin, który oferuje 30 mln euro za miejsce w zespole. 22-latek jest członkiem akademii Alpine, która może go stracić, jeżeli nie zapewni mu angażu w stawce na przyszły rok. Decydujący może być najbliższy weekend na Monzy (10-12 września). Dzięki tej współpracy Alfa Romeo może otworzyć sobie drogę do przejścia na silniki Renault.

Guanyu Zhou jest wiceliderem klasyfikacji generalnej w Formule 2 ze 103 punktami. Pięć punktów więcej od kierowcy zespołu Uni-Virtuosi ma Oscar Piastri z Prema Racing. Do końca sezonu F2 pozostały cztery wyścigi - we Włoszech (10-12.09), Rosji (24-26.09), Arabii Saudyjskiej (03-05.12) oraz w Abu Dhabi (10-12.12)