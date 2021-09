Oficjalnie: Valtteri Bottas znalazł nowy zespół w F1! Koniec marzeń Roberta Kubicy?

Kimi Raikkonen kilka dni temu opublikował post na Instagramie, w którym poinformował fanów, że z końcem sezonu 2021 opuści Formułę 1. "To jest to. To będzie mój ostatni sezon w F1. Decyzję podjąłem już zeszłej zimy, nie była ona prosta, ale po tym sezonie czas na nowe rzeczy. Mimo że sezon wciąż trwa, to chciałbym podziękować mojej rodzinie, wszystkim zespołom oraz każdej osobie, którą spotkałem podczas mojej kariery. No i Wam, fanom, którzy mnie wspierali cały czas. Formuła 1 dla mnie zmierza do końca, ale w życiu mogę doświadczyć o wiele więcej. Do zobaczenia, Wasz Kimi" - napisał Fin.

Polscy kibice zaczęli się zastanawiać, czy oznacza to, że szansę dostanie Robert Kubica, który był do tej pory rezerwowym kierowcą Alfy. Szanse na to były nikłe. Od pewnego czasu mówiło się o tym, że następcą Fina zostanie Valtteri Bottas z Mercedesa. W poniedziałek przyszło oficjalne potwierdzenie transferu.

"Valtteri Bottas połączy siły z byłym szefem Fredem Vasseurem w Alfa Romeo od przyszłego sezonu, po podpisaniu wieloletniej umowy ze szwajcarskim zespołem. Fin opuści Mercedesa, gdzie od 2017 roku jest partnerem Lewisa Hamiltona. Doświadczenie Bottasa będzie kluczowe dla Alfy Romeo, ponieważ w przyszłym roku zespół zamierza ruszyć do przodu – kiedy zostaną wprowadzone nowe zasady" – czytamy w komunikacie na stronie formula1.com.

„Otwiera się nowy rozdział w mojej karierze wyścigowej: jestem podekscytowany dołączeniem do Alfa Romeo Racing ORLEN w 2022 roku i później, ponieważ będzie to nowe wyzwanie" – powiedział Bottas.

„Alfa Romeo to marka, której nie trzeba przedstawiać, zapisali kilka wspaniałych stron w historii Formuły 1 i reprezentowanie tej marki będzie dla mnie zaszczytem. Cieszę się, że mogę pomóc poprowadzić zespół do przodu, szczególnie w związku z nowymi przepisami w 2022 r., które dają zespołowi szansę na skok wydajności" – dodał Fin.

„Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzył mnie zespół i nie mogę się doczekać, kiedy odwdzięczę się za ich wiarę: jestem głodny jak zawsze, by osiągać jak najlepsze wyniki, a kiedy nadejdzie czas, to aby odnosić zwycięstwa" – powiedział Bottas cytowany przez oficjalną stronę Formuły 1.

Następcą Bottasa w Mercedesie będzie najprawdopodobniej George Russell z Williamsa. Na razie nie wiadomo, kto w przyszłym sezonie będzie partnerem Bottasa w Alfie.

Valtteri Bottas jest aktualnie trzeci w klasyfikacji generalnej F1. Przed nim znajdują się już tylko Lewis Hamilton i Max Verstappen.