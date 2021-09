Robert Kubica znów na torze F1. To już dziś! Gdzie i o której oglądać wyścig? [TRANSMISJA, STREAM]

Robert Kubica doczekał się swojej szansy w myśl zasady "pech jednego jest szczęściem drugiego". Polak, który jest rezerwowym kierowcą Alfy Romeo, wystąpi w Grand Prix Holandii. Wszystko przez to, że jego partner z zespołu, Kimi Raikkonen, uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

- Sobota stała się nietypowa, choć do rana wydawała się normalna. Zostałem dziś rano obudzony. Myślałem, że to ja mam pozytywny test na obecność koronawirusa. Cieszyłem się, że pojadę, choć wolałbym w innych okolicznościach - przyznał Robert Kubica po kwalifikacjach, w których zajął osiemnaste miejsce i wyprzedził dwóch rywali z zespołu Haas: Niemca Micka Schumachera oraz Rosjanina Nikitę Mazepina.

Kubica przyznał, że powrót do stawki kierowców Formuły 1 nie był łatwy. - To był szczególny dla mnie moment, ale nie jest łatwo wejść do stawki, do zawodników, którzy startują na co dzień, jechali tu wczoraj. Tutaj momentami nie było źle, ale brakuje obycia, obycia z autem, za kierownicą. Tego czasu nie kupi się i nie nauczy z komputera. Taka jest jednak moja rola i musiałem wskoczyć do auta. Dzień nie był łatwy, poznanie tego toru nie było łatwe - dodał Robert Kubica.

Kubica w kwalifikacjach przed GP Holandii wyprzedził dwóch rywali

Polski kierowca w niedzielę na torze Zandvoort wystąpi w swoim pierwszym wyścigu F1 od niespełna dwóch lat. Po raz ostatni miał okazję ścigać się z najlepszymi kierowcami świata w Grand Prix Abu Zabi 1 grudnia 2019 roku, gdy był jeszcze kierowcą wyścigowym Williamsa.

Początek niedzielnego wyścigu o Grand Prix Holandii zaplanowano na godzinę 15:00. Transmisję będzie można oglądać w Eleven Sports 1 oraz online w aplikacji Eleven.

Kubica pojedzie także w GP Włoch?

Według ustaleń Tobiego Grunera z "Auto Motor und Sport", Alfa Romeo nie spodziewa się, by Raikkonen zdążył uzyskać ujemny rezultat testu na COVID-19 także przed startem Grand Prix Włoch. Zmagania nieopodal Mediolanu zostaną rozegrane już w przyszłym tygodniu, a wjazd do kraju będzie wymagał od kierowcy przedstawienia negatywnego wyniku. Tym samym nie można tym samym wykluczyć, iż Roberta Kubicę będzie czekał kolejny start w Formule 1.