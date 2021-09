Kubica w kwalifikacjach przed GP Holandii wyprzedził dwóch rywali

Robert Kubica doczekał się swojej szansy w myśl zasady "pech jednego jest szczęściem drugiego". Polak, który jest rezerwowym kierowcą Alfy Romeo, wystąpi w trzeciej sesji treningowej przez Grand Prix Holandii. Wszystko przez to, że Kimi Raikkonen uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolid eksplodował niczym bomba. Te systemy uratowały życie Romaina Grosjeana [F1 Sport #37]

Znakomite wieści dla Roberta Kubicy! Media: Raikkonen może nie zdążyć na GP Włoch

Kubica wyprzedził w kwalifikacjach dwóch rywali!

Robert Kubica po powrocie do F1 po niemal dwuletniej przerwie zajął 19. miejsce w trzeciej sesji treningowej na torze w Zandvoort. Wygrał Max Verstappen, który wyprzedził o ponad pół sekundy drugiego Valtterigo Bottasa. Polak stracił do Verstappena ponad 2,5 sekundy.

Kubica spisał się dobrze w kwalifikacjach. W pierwszej sesji kwalifikacyjnej zajął osiemnaste miejsce. Nie zakwalifikował się do Q2, ale i tak Polaka można pochwalić. Wyprzedził dwóch rywali: Niemca Micka Schumachera oraz Rosjanina Nikitę Mazepina. Kubica miał czas 1:11.387. Najszybsi byli kierowcy Ferrari: Charles Leclerc i Carlos Sainz.

- Robert Kubica szybszy z każdym okrążeniem, ale to było za mało, by awansować do Q2 - tak napisała Alfa Romeo na Twitterze.

Niespodzianką pierwszej części kwalifikacji było odpadnięcie byłego mistrza świata - Sebastiana Vettela (Aston Martin) i Sergio Perez z zespołu Red Bulla.

Kwalifikacje ostatecznie wygrał Max Verstappen, który miał wyprzedził Lewisa Hamiltona o zaledwie 38 tysięczne sekundy!

Kubica wrócił do rywalizacji po dwóch latach przerwy

Po raz ostatni Kubica wziął udział w wyścigu Formuły 1 na początku grudnia 2019 roku, jeszcze jako zawodnik Williamsa. Zajął wówczas 19. miejsce w Grand Prix Abu Zabi. Ostatnio Kubica wziął udział w wyścigu Le Mans 24h. Był on dla Polaka bardzo gorzki i trudny do przełknięcia. Awaria samochodu na ostatnim okrążeniu rywalizacji zabrała Kubicy i jego zespołowi podwójne zwycięstwo i sprawiła, że załoga Oreci 07 Gibson z numerem 41 nie dotarła na metę i nie została sklasyfikowana.

Po raz ostatni na torze Zandvoort w Holandii Kubica jeździł 17 lat temu. W sezonie 2004 podczas Formula 3 Euro Series Polak zajął odpowiednio 8. i 5. miejsce. Rok wcześniej kończył rywalizację na 7. i 24. lokacie. Tegoroczna edycja wyścigu w Holandii będzie pierwszą w Formule 1 po 36-letniej przerwie.

Arcytrudne zadanie Roberta Kubicy! Cała nadzieja w szaleństwie na Zandvoort

GP Holandii rozpocznie się w niedzielę o godz. 15. Relacje ze wszystkich sesji z udziałem Roberta Kubicy na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.