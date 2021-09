Znakomite wieści dla Roberta Kubicy! Media: Raikkonen może nie zdążyć na GP Włoch

Fin uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, co wyeliminowało go z dalszego udziału w weekendzie o Grand Prix Holandii. Do kokpitu mistrza świata na kwalifikacje i wyścig na torze Zandvoort wskoczył rezerwowy zawodnik - Robert Kubica.

Według ustaleń Tobiego Grunera, Alfa Romeo nie spodziewa się, by Raikkonen zdążył uzyskać ujemny rezultat testu na COVID-19 przed startem Grand Prix Włoch. Zmagania nieopodal Mediolanu zostaną rozegrane już w przyszłym tygodniu, a wjazd do kraju będzie wymagał od kierowcy przedstawienia negatywnego wyniku. Tym samym nie można tym samym wykluczyć, iż Roberta Kubicę będzie czekał kolejny start w Formule 1.

Trzeba jednak pamiętać, że Alfa Romeo może zdecydować się na ściągnięcie Calluma Ilotta, także pełniącego rolę kierowcy rezerwowy szwajcarskiej ekipy. Problemem może być jednak fakt, że Brytyjczyk miał w tym czasie ścigać się w Portland w serii IndyCar. Wiele tu zależy od decyzji władz zespołu.

Na kwarantannę został skierowany również dyrektor wykonawczy Williamsa - Jost Capito. Niemiec spędził piątkową kolację w towarzystwie Kimiego Raikkonena.

