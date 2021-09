Arcytrudne zadanie Roberta Kubicy! Cała nadzieja w szaleństwie na Zandvoort

Robert Kubica doczekał się swojej szansy w myśl zasady "pech jednego jest szczęściem drugiego". Polak, który jest rezerwowym kierowcą Alfy Romeo, wystąpi w Grand Prix Holandii. Wszystko przez to, że Kimi Raikkonen uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

"FIA, Formuła 1 i Alfa Romeo Racing ORLEN mogą dziś potwierdzić, że podczas testów PCR na miejscu podczas Grand Prix Holandii FIA Formuły 1 w 2021 roku, Kimi Räikkönen uzyskał pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Zgodnie z protokołami COVID-19 nie będzie brał udziału w tym wydarzeniu" – poinformowała FIA. W oświadczeniu podano, że cała impreza nie jest zagrożona.

"Rezerwowy kierowca Robert Kubica weźmie udział w Grand Prix Holandii. Robert w samochodzie numer 88 zastąpi Kimiego Raikkonena, który uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19" – potwierdził zespół Polaka, Alfa Romeo Racing ORLEN.

To będzie pierwszy występ Polaka od 1 grudnia 2019 roku, kiedy wziął udział w Grand Prix Abu Zabi. Wtedy jeździł jeszcze w Williamsie i oprócz rywali walczył także z maszyną, która była najgorsza w stawce. Teraz może być podobnie. Alfa Romeo również nie dysponuje najlepszym bolidem. Widać to chociażby po wynikach, jakie osiągają w tym sezonie Raikkonen i drugi z kierowców, Antonio Giovinazzi, zdobyli łącznie trzy punkty. Gorsi są jedynie zawodnicy Haasa, którzy nie zapunktowali w ogóle.

Przy tym wszystkim Kubica będzie miał ekstremalnie mało czasu, aby się przygotować. Stracił już dwa piątkowe treningi, więc został mu jedynie ostatni, sobotni. Kubica będzie miał 60 minut. Teoretycznie, bo w piątek kierowcy mieli znacznie mniej czasu ze względu na różne usterki. Potem rozpoczną się kwalifikacje, w których awans do Q2 będzie już sporym sukcesem. O punkty będzie więc niezwykle trudno.

W czym więc upatrywać nadziei Kubicy na dobry wynik? Głównie w torze – F1 wraca na Zandvoort w Holandii po 36 latach przerwy, więc dla wszystkich kierowców jest to pewna nowość. Robert miał już do czynienia z tym torem – w 2003 i 2004 roku brał tam udział w zawodach Formuły 3.

Zandvoort dał się już we znaki kierowcom podczas treningów. Najpierw Yuki Tsunoda obrócił się na okrążeniu wyjazdowym i wylądował w trawie. Esteban Ocon też miał problem, aby zmieścić się w zakręcie i uszkodził bolid. Największe nieszczęście przytrafiło się Sebastianowi Vettelowi, z którego bolidu zaczął wydobywać się dym. Auto stało na torze przez dłuższy czas, bo wszyscy obawiali się porażenia prądem i nie podchodzili do bolidu. Kiedy udało się usunąć auto, do końca sesji zostało raptem pięć minut. W drugiej sesji znowu po kilku minutach pojawiła się czerwona flaga ze względu na awarię silnika Lewisa Hamiltona. Potem obrót zaliczył Nikita Mazepin i wpadł w pułapkę żwirową.

Niewykluczone, że szaleństwo z treningów przełoży się na wyścig. Kierowcy słabo znają tor, który jest dosyć wąski, kręty i ma tylko dwa dobre miejsca do wyprzedzania. Być może czeka nas powtórka z GP Niemiec z 2019 roku. Wtedy Kubica jadąc najgorszym bolidem zajął 10. miejsce. Pomogły w tym wydatnie wypadki rywali, którzy nie radzili sobie z fatalnymi warunkami atmosferycznymi, a także kary dla Raikkonena i Giovinazziego za nieregulaminowe ustawienia sprzęgła. Być może i tym razem doświadczenie Kubicy okaże się na wagę złota i zdoła uzyskać on wykorzystać ewentualne problemy rywali.

Tym razem niewiele wskazuje na to, aby kierowcy znowu jechali w strugach deszczu, tak jak to miało miejsce przed tygodniem w Belgii. Pierwsze prognozy co prawda mówiły o opadach, ale obecnie szanse na nie są niewielkie.

GP Holandii odbędzie się w niedzielę 5 września o godzinie 15. W sobotę o tej samej godzinie odbędą się kwalifikacje.