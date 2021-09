Lewis Hamilton wściekły po decyzji władz Mercedesa. Nie tego się spodziewał

Sobotnie kwalifikacje na torze Spa-Francorchamps były wyjątkowo udane dla George’a Russella. Kierowca Williamsa w deszczowych warunkach zajął drugie miejsce z czasem 2:00.086, o 0,321 s gorszym od Maxa Verstappena. Brytyjczyk okazał się o 0,013 s szybszy od Lewisa Hamiltona z Mercedesa. Williams po raz pierwszy od 2017 roku zameldował się w pierwszym rzędzie po kwalifikacjach – wtedy dokonał tego Lance Stroll na torze Monza, tuż za Lewisem Hamiltonem.

Lewis Hamilton rozmawiał z dziennikarzem portalu Motorsport.com tuż po zakończeniu kwalifikacji przed Grand Prix Belgii. Siedmiokrotny mistrz świata przyznał, że dobry wynik George’a Russella nie powinien nikogo dziwić. "George Russell wykonuje świetną robotę przez cały rok, więc jego wynik w kwalifikacjach nic nie zmienia. Zarówno on, jak i Valtteri Bottas chcą wykonać jak najlepszą pracę. Dobrze widzieć go w takiej formie i trudno mieć o to pretensje do niego" – powiedział Hamilton.

Hamilton podkreślał również, że współpraca między nim a Bottasem układa się znakomicie. - To mój najlepszy zespołowy partner w karierze. Współpracuje nam się znakomicie. Nie ma powodu, aby to zmieniać - dodawał siedmiokrotny mistrz świata.

Jak jednak donoszą dziennikarze "Daily Mail", Hamilton wściekł się z powodu decyzji władz Mercedesa, że jego partnerem od 2022 roku ma być George Russell. - To Wolff podjął decyzję, że postawią na Russella. Lewis to usłyszał i nie ukrywał swojego niezadowolenia - przekazali brytyjscy dziennikarze.

- Lewis nadal chciał, aby jego partnerem był Bottas, bo uważa go za szybkiego kierowcę, ale nie na tyle szybkiego, by mógł mu zagrozić wewnątrz Mercedesa - dodają dziennikarze "Daily Mail", cytując swojego anonimowego rozmówcę.

Czemu Lewis Hamilton mógł się wściec? W 2016 roku, gdy jego partnerem z zespołu był Nico Rosberg, Brytyjczyk przegrał wewnętrzną rywalizację w zespole. Niemiec odszedł z zespołu po zdobyciu tytułu mistrza świata, na jego miejscu pojawił się Bottas, a Hamilton od tamtej pory zdobył kolejne cztery tytuły. Przyjście Russella może znów zaburzyć sytuację w zespole.