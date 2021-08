Jest decyzja ws. drugiego kierowcy Mercedesa! Hamilton nie będzie zadowolony?

Sobotnie kwalifikacje na torze Spa-Francorchamps były wyjątkowo udane dla George’a Russella. Kierowca Williamsa w deszczowych warunkach zajął drugie miejsce z czasem 2:00.086, o 0,321s gorszym od Maxa Verstappena. Brytyjczyk okazał się o 0,013s szybszy od Lewisa Hamiltona z Mercedesa. Williams po raz pierwszy od 2017 roku zameldował się w pierwszym rzędzie po kwalifikacjach – wtedy dokonał tego Lance Stroll na torze Monza, tuż za Lewisem Hamiltonem.

Lewis Hamilton wypowiedział się o swoim partnerze zespołowym na sezon 2022. "Wynik Russella niczego nie zmienia"

Lewis Hamilton rozmawiał z dziennikarzem portalu Motorsport.com tuż po zakończeniu kwalifikacji przed Grand Prix Belgii. Siedmiokrotny mistrz świata przyznał, że dobry wynik George’a Russella nie powinien nikogo dziwić. "George Russell wykonuje świetną robotę przez cały rok, więc jego wynik w kwalifikacjach nic nie zmienia. Zarówno on, jak i Valtteri Bottas chcą wykonać jak najlepszą pracę. Dobrze widzieć go w takiej formie i trudno mieć o to pretensje do niego" – powiedział Hamilton. Brytyjczyk przyznał, że jego współpraca z Bottasem układa się lepiej niż kiedykolwiek.

Anglik wolałby Bottasa?

Można między wierszami wyczytać, że Lewis Hamilton preferowałby Valtteriego Bottasa w roli jego partnera zespołowego w Mercedesie. Po kwalifikacjach w Belgii Toto Wolff poinformował dziennikarzy, że decyzja już została podjęta. Prawdopodobnie to jednak George Russell będzie występował w barwach niemieckiej stajni, natomiast oficjalny komunikat do tej pory jeszcze się nie pojawił, ponieważ Wolff szuka miejsca Bottasowi w Formule 1. Fin prawdopodobnie trafi do Alfy Romeo lub Williamsa.

Poza Mercedesem, Williamsem i Alfą Romeo pełnego składu na sezon 2022 nie ogłosił jeszcze Haas. Jedynym potwierdzonym kierowcą amerykańskiej stajni jest Nikita Mazepin. Wyścig o Grand Prix Belgii rozpocznie się w niedzielę 29 sierpnia o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Eleven Sports 1.