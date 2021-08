Potężny wypadek lidera kwalifikacji F1! Fatalna decyzja sędziów. "Co ja, ku***, mówiłem?!" [WIDEO]

Norris miał najlepsze czasy zarówno w Q1, jak i Q2. W sobotę spisywał się na torze Spa-Franchorschamps znakomicie i wydawało się, że jedzie po sensacyjne pole position. Wszystko przerwała jednak fatalna decyzja sędziów.

Potężny wypadek Lando Norrisa w kwalifikacjach na torze Spa

Brytyjczyk rozpoczął sesję Q3 wyjazdem na bardzo mokrym torze na oponach deszczowych. Jeszcze przed rozpoczęciem okrążenia narzekał na zbyt duże gromadzenie się wody na torze, czyli aquaplaning, a Sebastian Vettel z Astona Martina sugerował, że sędziowie powinni wywiesić czerwoną flagę. Tego jednak nie zrobili.

Chwilę później Norris znalazł się w zakręcie Eau Rouge i na dolnej części wzgórza stracił panowanie nad samochodem. Bolid McLarena potężnie uderzył w bariery z opon i jeszcze dobre kilkadziesiąt metrów obracał się na torze z dużą prędkością.

Vettel wściekły na sędziów: "Co ja, ku***, mówiłem?!"

Za Norrisem jechał Sebastian Vettel, który po uzyskaniu informacji o wypadku Norrisa wykrzyczał do swojego inżyniera przez team radio: "Co ja, ku***, mówiłem?! Co mówiłem?! Powinna być czerwona flaga, to było zupełnie niepotrzebne". Chwilę później Niemiec wykonał piękny gest i zatrzymał samochód przy Norrisie, który nie wychodził z samochodu. Dopiero gdy upewnił się, że z nim wszystko w porządku, odjechał, dokończył okrążenie i zjechał do alei serwisowej.

Norrisowi nic poważnego się nie stało. Wypadek oznaczał dla niego oczywiście koniec kwalifikacji. Kierowca wyskoczył z samochodu, ale przez siłę uderzenia został odwieziony do centrum medycznego na torze na badania. Trzymał się za łokieć, bo długo przytrzymał ręce na kierownicy w momencie uderzenia. Kwalifikacje przerwano, a na torze trzeba było długo sprzątać skutki wypadku Norrisa. Fatalna decyzja sędziów mogła się jednak przyczynić do jeszcze gorszego zakończenia całej sytuacji.