Karambol sześciu bolidów na torze Spa! Dwie zawodniczki w szpitalu [WIDEO]

W kwalifikacjach W Series w Belgii na torze Spa brało udział dwanaście zawodniczek i aż połowa z nich miała swój udział w potężnym wypadku na początku sesji. Wszystko wydarzyło się w zakręcie Eau Rouge, gdzie z toru wypadły trzy samochody. Potem zrobił się prawdziwy karambol.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe wyzwanie w karierze Roberta Kubicy? "Budzi duży szacunek"

Najgorszy możliwy scenariusz wypadku w legendarnym zakręcie! Potężny karambol w kobiecej serii

Trzy samochody, które po utracie przyczepności wypadły z zakrętu, uderzyły w barierę z opon i odbiły się od niej, wracając w okolice toru. To najgorszy możliwy scenariusz, bo nie da się przewidzieć, pod jakim kątem ustawią się względem toru. A nitką przejeżdżały już kolejne auta. Ostatecznie w wypadku uczestniczyły jeszcze trzy kolejne samochody, z czego jeden z nich został ściśnięty przez dwa inne. Inny zaliczył także dachowanie. Zawodniczki przed poważnymi urazami głowy uchronił system Halo, który jest już standardem w samochodach wyścigowych po jego wprowadzeniu w bolidach Formuły 1.

Verstappen rozbił bolid! Czerwona flaga nad torem! Problemy Red Bulla w Belgii [WIDEO]

Zakręt Eau Rouge przechodzący w Radillion na szczycie budzi kontrowersje, choć jest legendarnym miejscem w całym kalendarzu F1 i historii motorsportu. To część toru Spa, gdzie bolid jedzie pod górę, więc jednocześnie kierowcy nie widzą, co dzieje się na szczycie zakrętu, gdy zaczynają podjazd. To powoduje groźne sytuacje. Dwa lata temu w podobnym wypadku, jak ten piątkowy w W Series zginął kierowca Formuły 2, Anthoine Hubert.

Red Bull potwierdził, kto będzie jeździł w zespole w kolejnym sezonie

Dwie zawodniczki przewiezione do szpitala

Seria poinformowała na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, że żadna z zawodniczek na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń. W wypadku brały udział Fabienne Wohlwend, Abbie Eaton, Sarah Moore, Belen Garcia, Ayla Agren i Beitske Visser. Te dwie ostatnie zostały przewiezione do szpitala na dalsze badania, a pozostałym nic się nie stało.

Były szef zdradził szczegóły debiutu Schumachera. "Celowo mnie okłamał"

W W Series na Spa w ten weekend ściga się także Polka Gosia Rdest, ale nie była zamieszana w wypadek i nie znalazła się blisko zakrętu w momencie, gdy samochody wypadały z toru. W Series to kobieca seria wyścigów samochodowych rozgrywana według przepisów Formuły 3. Zadebiutowała w 2019 roku, a obecnie towarzyszy nawet niektórym wyścigom Formuły 1 tak, jak podczas tegorocznego GP Belgii.