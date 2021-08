Red Bull potwierdził, kto będzie jeździł w zespole w kolejnym sezonie

Perez dołączył do zespołu na rok z początkiem obecnego sezonu, gdyż ekipa nie zdecydowała się na awans któregoś z zawodników programu juniorskiego. Pomimo tego, że Perez napotkał problemy w adaptacji do nietypowej charakterystyki samochodu Red Bulla, to zdobył sporo punktów i zwyciężył w GP Azerbejdżanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe wyzwanie w karierze Roberta Kubicy? "Budzi duży szacunek"

Perez dalej w Red Bullu! Bez nowego partnera dla Verstappena

Red Bull uważa Meksykanina za świetnego partnera dla Maxa Verstappena i dlatego zdecydował się przedłużyć z nim kontraktu, co ogłosił tuż przed rozpoczęciem drugiego treningu przed Grand Prix Belgii. "Jestem naprawdę zadowolony z kontynuacji pracy w tak wielkim zespole, to świetna szansa dla mnie. W przyszłym roku wszyscy zaczynają od zera z powodu nowych przepisów, więc jest to idealna okazja, żeby piąć się na szczyt z Red Bullem" - ocenił Perez.

Kierowca zdradził wcześniej w tym miesiącu, że problematyczna natura RB16B spowodowała, że czuł się, jakby jeździł w nowej kategorii wyścigowej. Jednak pomimo dalszego poszukiwania optymalnych ustawień samochodu, zarówno zawodnik, jak i zespół uważają, że posiadają dobre podstawy, by dokonać dalszego progresu.

Były szef zdradził szczegóły debiutu Schumachera. "Celowo mnie okłamał"

Perez: Mamy ze sobą wiele do osiągnięcia

Perez dodał: Zawsze dogranie wszystkiego zajmuje nieco czasu gdy dołączasz do nowego zespołu. Jednak rzeczy dobrze się układają w tym sezonie i naprawdę cieszę się, że jestem częścią rodziny Red Bulla. Ciężko pracowaliśmy na te wyniki, więc miło mi, iż zespół we mnie wierzy. Mamy ze sobą wiele do osiągnięcia, zarówno w tym sezonie, jak i kolejnym.

Netflix pokazał niepublikowane dotąd zdjęcia Michaela Schumachera

Szef Red Bulla, Christian Horner powiedział, że doświadczenie Pereza było kluczowym czynnikiem, które uwzględnił zespół w związku ze zmianą przepisów w 2022 roku. "Checo to bardzo ceniony członek zespołu i jego doświadczenie, jak również rzemiosło wyścigowe są bezcenne, ponieważ walczymy w klasyfikacji konstruktorów" - powiedział Horner. "Jego integracja z zespołem była bezproblemowa i zaimponował nam osiągami w pierwszej części sezonu, co pokazuje, czego może dokonać w naszym samochodzie. W przyszłym roku wchodzimy w nową erę F1 z całkowicie zmienionymi regulacjami. 200 wyścigów i dekada doświadczenia to coś, co pomoże Checo poprowadzić zespół i zmaksymalizować osiągi RB18" - dodał.

Perez to świetny wybór dla Verstappena. Jego wybór niemal na pewno potwierdza skład innego zespołu

Potwierdzenie Pereza oznacza, że siostrzany zespół, Alpha Tauri niemal z pewnością utrzyma skład w postaci Pierre'a Gasly'ego oraz Yuki Tsunody. Szef ekipy, Franz Tost powiedział, że potwierdzenie skład nastąpi w przyszłym miesiącu.

Przyjaciel Michaela Schumachera oskarża jego rodzinę. "Wykasowali mnie"

Z pozostania Pereza w Red Bullu zadowolony może być także Verstappen, który do tej pory nie miał żadnych konfliktów z kolegą z zespołu, a ten uzyskuje dobre wyniki i go wspiera. Symboliczna w tej kwestii pozostanie sytuacja z GP Francji w czerwcu tego roku. Podczas wyścigu Perez przepuścił Verstappena, który ostatecznie wygrał wyścig, mówiąc przez team radio "Dalej, musimy ich dogonić" o prowadzących wówczas Mercedesach. Więcej o F1 przeczytasz na f1wm.pl.