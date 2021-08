Netflix pokazał niepublikowane dotąd zdjęcia Michaela Schumachera

W grudniu 2013 roku doszło do wypadku Schumachera na nartach we francuskich Alpach. Na skutek rozległych obrażeń głowy przez pół roku pozostawał w śpiączce. Został z niej wybudzony 16 czerwca 2014 roku. Od tego czasu były kierowca Ferrari w Formule 1 pozostaje w ukryciu, nie pojawiając się w miejscach publicznych. Tylko kilka osób ma dostęp do legendarnego Niemca. Wśród nich jest chociażby Jean Todt, prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA). Niedawno podzielił się informacjami na temat Schumachera.

- W tej chwili walczy ze skutkami wypadku. Mam nadzieję, że jego stan będzie się poprawiał. Powoli, ale poprawiał – powiedział Todt.

Być może kibice wkrótce dowiedzą się więcej o tym, jak Schumacher żyje po wypadku. 15 września ma mieć miejsce premiera filmu dokumentalnego o legendarnym Niemcu pod tytułem "Schumacher". Film będzie można obejrzeć na Netfliksie. Platforma zaprezentowała trailer filmu, w którym widzimy niepublikowane wcześniej materiały – nagrania ze ślubu Schumachera czy prywatne fotografie rodzinne. Nie zabrakło również wypowiedzi o nim.

- Chcę być taki jak on – mówi Mick Schumacher, który też jest kierowcą wyścigowym. – On jest bardzo silny psychicznie. Pokazuje to każdego dnia – mówi Gina Schumacher, córka legendy. Film ma skupiać się nie tylko na sportowej karierze Schumachera, ale również na jego osobowości i życiu prywatnym.

- Największym wyzwaniem dla reżyserów było znalezienie równowagi między niezależnym reportażem a szacunkiem dla rodziny. Corinna Schumacher (żona kierowcy - red.) okazała się dla nas największym wsparciem. Chciała, aby powstał autentyczny film, który pokaże Michaela takim, jakim jest. Z jego wszystkimi wadami i zaletami, bez zbędnej lukrowanej powłoki - powiedziała producentka i reżyserka Vanessa Noecke. - Corinna była wspaniała i na tyle odważna, że pozwalała nam robić to, co chcieliśmy. Szanowaliśmy przy tym rodzinę i trzymaliśmy się pewnych granic - dodała Noecke.

Premiera filmu zaplanowana jest w dokładnie 30. rocznicę debiutu Schumachera w Formule 1. W filmie występują osoby, które odegrały istotną rolę w karierze Niemca, jak Jean Todt czy Bernie Ecclestone. Nie zabrakło także dawnych rywali Schumachera. W filmie pojawią się Damon Hill, Mika Hakkinen, David Coulthard czy Sebastian Vettel.

Michael Schumacher to jeden z najwybitniejszych kierowców Formuły 1 w historii. Siedem razy sięgał po tytuł mistrza świata, co do zeszłego roku było rekordem (wyrównał go Lewis Hamilton). Jest też rekordzistą pod względem wygranych wyścigów w jednym sezonie (13 w 2004 roku). W 2002 roku wszystkie wyścigi zakończył na podium. Ostatni raz na torze pojawił się w 2012 roku podczas Grand Prix w Brazylii.