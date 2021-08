Robert Kubica chce wrócić do Formuły 1! "Zobaczymy, co się wydarzy"

Najsłynniejszy długodystansowy wyścig na świecie, czyli 24-godzinna rywalizacja w Le Mans odbędzie się już w dniach 21-22 sierpnia. Robert Kubica ma za sobą pierwszy dzień testowy, a biorąc pod uwagę dobre wyniki zespołu WRT w ostatnią niedzielę, belgijska załoga z Kubicą w składzie może być uznana za jednego z faworytów w kategorii LMP2. Choć Polak szykuje się do 24h Le Mans, wciąż myśli o powrocie do F1.

Robert Kubica celuje w powrót do F1

Krakowianin w rozmowie ze sportscar365com nie ukrywa jednak, że bardzo chętnie wróciłby do F1, zwłaszcza mając na uwadze, że sezon 2022 będzie jedną z ostatnich szans na osiągnięcie tego celu. - Mam inną sytuację niż reszta kierowców, bo jestem związany z Alfą Romeo i mam swoje obowiązki w F1. Chcę tam uporządkować swoją sytuację. Zobaczę, co będzie możliwe i co będę w stanie robić w roku 2022. Dopiero potem zajmę się tym, co będzie moją przyszłością - wyjaśnił.

Polak przyznał również, że pandemia koronawirusa spowodowała sporo problemów z łączeniem różnych programów wyścigowych. - Startowanie w jednym niż więcej programie sprawia, że trudno dopasować wszystkie elementy. COVID-19 i sytuacja z terminarzami tego nie ułatwia - ocenił.

Robert Kubica o F1: Chcę zobaczyć, co się wydarzy

Kubica dodał również, że nie jest w stanie dokładnie określić swojej przyszłości. - W tym i ubiegłym roku ścigałem się w innych kategoriach, będąc równocześnie zaangażowany w F1. Alfa Romeo dała mi dużo swobody pod tym względem. Jestem kierowcą wyścigowym, więc moim priorytetem jest regularna rywalizacja. W jakim miejscu? Tego nie wiem. Poczekajmy i zobaczymy. Chcę zobaczyć, co wydarzy się w F1, a potem będę myślał dalej - co jasno wskazuje, że priorytetem dla Polaka jest powrót do F1.

Z uwagi na sytuację kontraktową w F1, na ten moment Polak może jedynie myśleć o byciu etatowym kierowcą w Alfie Romeo. Niewykluczone, że szef Frederic Vasseur zakończy współpracę z Kimim Raikkonenem i Antonio Giovinazzim, którzy nie osiągają zbyt dobrych wyników.