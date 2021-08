Nowe informacje na temat stanu zdrowia Schumachera. "Żyje z konsekwencjami"

W grudniu 2013 roku doszło do wypadku Schumachera na nartach we francuskich Alpach. Od tego czasu były kierowca Ferrari w Formule 1 pozostaje w ukryciu, nie pojawiając się w miejscach publicznych. Tylko kilka osób ma dostęp do legendarnego Niemca, w m.in. Jean Todt, prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

Nowe informacje na temat stanu zdrowia Schumachera. Todt: On żyje, ale z konsekwencjami tego wypadku

Były kierowca rajdowy regularnie podaje informacje na temat stanu zdrowia Schumachera. Tym razem namówił go na to dziennik "Bild". Todt podkreślił rolę żony Schumachera w całej sytuacji. - Corinna jest wspaniałą kobietą i przewodzi rodzinie. Nie spodziewała się tego, ale nie miała wyboru. Dzięki lekarzom i jej wsparciu, która chciał, aby Michael przeżył i tak się stało. On żyje, ale z konsekwencjami tego wypadku - powiedział.

Francuz wypowiedział się nieco więcej na temat obecnego stanu zdrowia Schumachera - W tej chwili walczy ze skutkami wypadku. Mam nadzieję, że jego stan będzie się poprawiał. Powoli, ale poprawiał - zaznaczył Todt.

15 września odbędzie się premiera filmu dokumentalny o życiu byłego mistrza świata Michaela Schumachera zatytułowany "Schumacher" wyprodukowany przez Netflix. Kibice mają nadzieję na ujawnienie jakichkolwiek informacji na temat obecnych losów niemieckiego kierowcy, które jak do tej pory są owiane tajemnicą.

