Oficjalnie: Lewis Hamilton zostaje w Formule 1! Długi kontrakt legendy Mercedesa

Lewis Hamilton dołączył do Mercedesa przed sezonem 2013 i od tego czasu zdobył z teamem sześć mistrzowskich koron. Obecna umowa Brytyjczyka ze stajnią z Brackley wygasała wraz z końcem bieżącego roku. - Trudno uwierzyć, że minęło prawie dziewięć lat odkąd rozpocząłem pracę z tym niesamowitym zespołem. Jestem podekscytowany, że będziemy kontynuować naszą wspólną drogę przez dwa kolejne lata. Zdobyliśmy wspólnie tak wiele, ale wciąż mamy jeszcze wiele do osiągnięcia - zarówno na torze, jak i poza nim - powiedział siedmiokrotny mistrz Formuły 1.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 może wprowadzić zmiany po wypadku Grosjeana. Nie wszystko zadziałało

Legenda reprezentacji Polski piłki ręcznej kończy karierę! "Stałem się bogaty"

I dodał: - Jestem niesamowicie dumny i wdzięczny za to, jak Mercedes wsparł mnie w dążeniach o zwiększenie różnorodności i równości w naszym sporcie. Poczuli się za to odpowiedzialni i poczynili istotne kroki w tworzeniu bardziej zróżnicowanego zespołu i włączającego środowiska. Dziękuję wszystkim zaangażowanym, utalentowanym osobom w Mercedesie, których ciężka praca sprawia, że to wszystko jest możliwe. Dziękuję także zarządowi za nieustające zaufanie względem mojej osoby. Wkraczamy w erę nowych bolidów, pełną ekscytujących wyzwań. Nie mogę się już doczekać, aby zobaczyć, co wspólnie uda nam się w niej osiągnąć.

Lewis Hamilton podpisał nowy kontrakt

Szef działu sportów motorowych Mercedesa Toto Wolff przekonuje, że Hamilton znajduje się w szczycie swoich możliwości, a w jego ekipie nie mógłby być żaden lepszy kierowca niż Lewis. - Cieszymy się z walki, którą toczymy w tym roku i dlatego właśnie chcieliśmy uzgodnić warunki tego kontraktu na wcześniejszym etapie sezonu, aby negocjacje nie wpływały na naszą rywalizację na torze. Zawsze mówiłem, że tak długo, jak w Lewisie drzemie wyścigowy ogień, może kontynuować z nami współpracę tak długo, jak tylko sobie tego życzy - powiedział Wolff.

Bernardeschi w samolocie chwycił za interfon i się zaczęło. "Spina! Spina! Spina!" [WIDEO] [WIDEO]

Mercedes nie potwierdził jeszcze, kto będzie zespołowym partnerem Hamiltona w sezonie 2022. Kierowca ze Stevenage przyznał w czerwcu, że nie widzi powodów, dla których jego team miałby rozstawać się z Valtterim Bottasem. Wiadomo jednak, że zarząd ekipy rozważa zapewnienie awansu George'owi Russellowi, który zastąpił Hamiltona w trakcie ubiegłorocznego GP Sakhiru. Więcej o Formule 1 przeczytasz na f1wm.pl.