Obajtek ujawnia. Umowa może zostać przedłużona. "Stajemy się firmą globalną"

Orlen został partnerem zespołu Formuły 1Williams Martini Racing. Kilka miesięcy później koncern nawiązał współpracę z Robertem Kubicą, który bez większego powodzenia startował w 2019 roku w Formule 1. Polska firma nie zamierza jednak rezygnować, przynajmniej w najbliższym czasie, z inwestowania w rozpoznawalność marki poprzez najbardziej prestiżowe wyścigi na świecie.

W rozmowie z portalem Interia.pl prezes PKN Orlen - Daniel Obajtek - poinformował, że umowa z zespołem może zostać przedłużona, choć na razie nic nie zostało jeszcze ustalone.

Obajtek o przedłużeniu inwestycji w F1

- Muszę się ustosunkować do umowy, która jest podpisana i nie mogę poza tę umowę uprzedzać. Ale powiem tak: jeżeli inwestuje się w sport globalny, a Formuła 1 jest sportem globalnym, to wiąże się to z rozpoznawaniem marki. My stajemy się coraz bardziej firmą globalną. Byłoby rzeczą niepokojącą, gdybyśmy inwestowali w coś przez rok lub dwa lata, a potem automatycznie się z tego wycofywali - powiedział Obajtek.

Dodał: Ja nie zarządzam firmą jednoosobowo. To wszystko wynika z negocjacji, logiki i całej strategii sponsoringowej oraz marketingowej. Jest możliwe, że ta umowa z czasem może być przedłużana, bo ma również takie zapisy.

W 2020 roku Orlen finansował starty Kubicy w DTM, w tym roku polska firma wspiera 37-letniego kierowcę w serii wyścigów długodystansowych.