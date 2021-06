Max Verstappen najlepszy w Grand Prix Styrii i pewnie zmierza po tytuł. Hamilton bezsilny. Dramat Russella

W niedzielę odbył się ósmy w tym sezonie wyścig Formuły 1. Kierowcy zawitali na Red Bull Ring i wzięli udział w Grand Prix Styrii. W sobotnich kwalifikacjach pole position wywalczył sobie Max Verstappen, który wyprzedził dwóch kierowców Mercedesa - Valtteriego Bottasa i Lewisa Hamiltona. Na niedzielny wyścig meteorolodzy początkowo zapowiadali ulewny deszcz, ale kierowców ostatecznie przywitało bezchmurne niebo.

Kolejny triumf Verstappena. Hamilton bez szans. Dramat George'a Russell'a

Verstappen pewnie wystartował z pole position po zgaszeniu świateł i nie dał się zaskoczyć kierowcom Mercedesa, którzy robili, co mogli, żeby zaskoczyć Holendra. Emocje zaczęły się już na pierwszym zakręcie, kiedy to Charles Leclerc zahaczył Pierre'a Gasly'ego i uszkodził mu tylne zawieszenie. Niestety dla Francuza oznaczało to przedwczesny koniec wyścigu.

W wyniku tego zdarzenia na 8. miejsce awansował George Russell. Kierowca Williamsa nie zamierzał się łatwo poddać i utrzymywał bardzo długo swoją pozycję, zmierzając po swoje pierwsze punkty w tym sezonie. Niestety po raz kolejny dał o sobie znać ogromny pech Brytyjczyka. Inżynierowie wykryli usterkę w bolidzie Russela, przez którą był zmuszony zjechać do alei serwisowej. Spędził tam aż 18,3 sekundy, ponieważ mechanicy próbowali usunąć awarię. Kierowca wrócił jeszcze na tor, ale po kilku okrążeniach musiał zjechać do garażu już na dobre. Jak poinformował jego zespół, w pojeździe zawiodła jednostka napędowa.

W tym samym czasie Max Verstappen jechał bardzo pewnie i zwiększał tylko przewagę nad Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk pytał cały czas swój zespół czy jest szansa, że spadnie deszcz, ponieważ była to jedyna szansa na zaskoczenie lidera. Warunki pogodowe jednak się nie zmieniły i Holender triumfował po raz drugi z rzędu, umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji kierowców.

Czołówka Grand Prix Styrii

Max Verstappen Lewis Hamilton Valtteri Bottas Sergio Perez Lando Norris

Czołówka klasyfikacji kierowców Formuły 1