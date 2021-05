Gigantyczne zmiany w F1! Red Bull zrzucił Mercedesa z pozycji nr 1 w obu klasyfikacjach

Emocje w Grand Prix Monako zaczęły się już przed startem wyścigu. Wówczas z rywalizacji musiał się wycofać zdobywca pole position, Charles Leclerc, którego samochód miał awarię lewej półosi napędowej. Pierwsze pole pozostało zatem puste.

Początek wyścigu należał do Maxa Verstappena. Holender nie wystartował najlepiej, ale liczyło się to, że utrzymał pozycję przed Valtterim Bottasem z Mercedesa i Carlosem Sainzem w Ferrari. Niedługo później wydarzyło się coś, co bardzo ułatwiło sytuację Holendra i w zasadzie zakończyło rywalizację w Monako.

Na 31. okrążeniu przy jego zmianie opon pojawiły się ogromne problemy! Mechanicy Mercedesa nie mogli zmienić jego prawej, przedniej opony. Zespół nie potrafił odkręcić nakrętki i tym samym zmienić opony na nową. Jego pobyt w alei serwisowej trwał już ponad minutę, kiedy zespół dał znać, że nic nie da się zrobić ze starą oponą. To oznaczało koniec wyścigu dla Bottasa i zmiany w czołówce.

Verstappen utrzymał prowadzenie po swojej wizycie w alei serwisowej, ale za nim byli już Carlos Sainz i kierowca McLarena, Lando Norris. W takiej kolejności zawodnicy dojechali do mety, choć na Norrisa do samego końca mocno naciskał kolega Verstappena z Red Bulla, czyli Sergio Perez, który ukończył wyścig jako czwarty.

Red Bullowi zwycięstwo w Monako stworzyło wręcz potrójne święto. Verstappen wygrał tu po raz pierwszy w swojej karierze i jednocześnie pierwszy raz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej kierowców. Ma w niej już 105 punktów w dorobku i wyprzedza Lewisa Hamiltona o cztery punkty. Trzeci powód do radości? Mercedes spadł na drugie miejsce, za Red Bulla. Zespół zarządzany przez Christiana Hornera zgromadził 149 punktów i zaledwie jednym punktem wyprzedza rywali, których szefem jest Toto Wolff.

Dla Lewisa Hamiltona siódme miejsce, na którym zakończył wyścig w Monako to najgorszy wynik od wielu miesięcy. Gorszy rezultat ostatnio osiągnął podczas GP Niemiec w 2019 roku, gdy był dopiero dziewiąty. W czasie weekendu w Monte Carlo zupełnie nie mógł porozumieć się ze swoim samochodem, a Mercedes nie potrafił dobrać idealnych ustawień bolidu. Pytanie brzmi: czy problemy dotychczasowych dominatorów F1 będą występowały w kolejnych tygodniach? Na razie można stwierdzić tylko, że Red Bull w walce z największymi rywalami zyskał właśnie ogromny zastrzyk pewności siebie. Kolejny weekend GP F1 zaplanowano na dni 4-6 czerwca w Azerbejdżanie.