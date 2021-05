Kuriozalny koniec wyścigu dla Bottasa! Katastrofalny pit stop Mercedesa [WIDEO]

Valtteri Bottas do wyścigu o GP Monako startował z trzeciego pola, ale na pole position nie pojawił się Charles Leclerc, którego samochód miał awarię przed startem i ostatecznie kierowca Mercedesa rozpoczął rywalizację z drugiej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 może wprowadzić zmiany po wypadku Grosjeana. Nie wszystko zadziałało

Fatalny pit stop Mercedesa! Problem ze zdjęciem opony zabrał szanse Bottasowi!

Tę udało mu się utrzymać po starcie, gdy był nawet niedaleko Maxa Verstappena z Red Bulla, ale to Holender był liderem wyścigu przez kolejne kilkadziesiąt okrążeń. Bottas utrzymywał niezłe tempo, ale brakowało mu nieco, żeby dogonić Verstappena, a jak wiadomo, na torze w Monako bardzo trudno się wyprzedza. To oznaczało, że kluczową fazą rywalizacji będzie pojedynek w alei serwisowej.

I zdecydowanie był. Pierwszy zjechał Bottas. Na 31. okrążeniu przy jego zmianie opon pojawiły się ogromne problemy! Mechanicy Mercedesa nie mogli odkręcić jego prawej, przedniej opony. Nie mogli odkręcić nakrętki i tym samym zmienić opony na nową. Jego pobyt w alei serwisowej trwał już ponad minutę, kiedy zespół dał znać, że nic nie da się zrobić ze starą oponą.

Dramat Ferrari! Leclerc miał startować z pole position, ale nawet nie rozpoczął wyścigu!

Bottas wycofany z wyścigu o GP Monako. Straci też pozycję na podium klasyfikacji generalnej?

To oznaczało koniec wyścigu dla Bottasa i koniec jego marzeń o ewentualnym pościgu za Verstappenem. To problem techniczny, który rzadko przydarza się zespołom - o wiele częściej w boksie myli się mieszanki opon, lub występuje problem nie z odkręceniem nakrętki, a z dokręceniem jej do koła.

Takiej wojny w Formule 1 nie było od dawna. Kibice wreszcie dostali czego chcieli

Ostatecznie wyścig wygrał Max Verstappen przed Carlosem Sainzem i Lando Norrisem. Red Bullowi zwycięstwo w Monako stworzyło wręcz potrójne święto. Verstappen wygrał tu po raz pierwszy w swojej karierze i jednocześnie pierwszy raz objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej kierowców. Ma w niej już 105 punktów w dorobku i wyprzedza Lewisa Hamiltona o cztery punkty. Trzeci powód do radości? Mercedes spadł na drugie miejsce, za Red Bulla. Zespół zarządzany przez Christiana Hornera zgromadził 149 punktów i zaledwie jednym punktem wyprzedza rywali, których szefem jest Toto Wolff.

Sytuacja Bottasa po GP Monako także nie jest łatwa. Przez trzecie miejsce Lando Norrisa, Brytyjczyk wskoczył także na podium klasyfikacji generalnej kierowców. Wyprzedził Bottasa i jest trzeci z dorobkiem 56 punktów. Ma przewagę dziewięciu punktów nad kierowcą Mercedesa.

Nowe informacje ws. Michaela Schumachera. "Nie zostawiam go samego"