Nowe informacje ws. Michaela Schumachera. "Nie zostawiam go samego"

W grudniu 2013 roku doszło do wypadku Schumachera na nartach we francuskich Alpach. Od tego czasu były kierowca Ferrari w Formule 1 pozostaje w ukryciu, nie pojawiając się w miejscach publicznych. Tylko kilka osób ma dostęp do legendarnego Niemca, w m.in. Jean Todt, prezydent Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

W ciągu kilku dni po wypadku Schumacher przeszedł dwie operacje oraz został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. W czerwcu 2014 roku rzeczniczka prasowa Niemca, Sabine Kehm, poinformowała, że został on z niej wybudzony. Dwa miesiące później Kehm przekazała do mediów informację, że stan Schumachera poprawił się i został on przetransportowany do domu, gdzie podjęto dalszą rehabilitację. Od tamtej pory informacje pojawiające się w mediach sugerują, że Schumacher nie znajduje się w tak dobrej formie, w jakiej sugerowałoby jego otoczenie.

Todt: Nie zostawiam go samego

Jean Todt przyznał w rozmowie z "Corriere della Sera", że regularnie widzi Michaela Schumachera. - Widzę Michaela go najmniej dwa razy w miesiącu. Nie zostawiam go samego. On, Corinna i jego rodzina - wszyscy mieliśmy ze sobą wiele różnych chwil, dzieliliśmy wspólne doświadczenia. Są one piękne, są częścią nas i są nadal kontynuowane - podkreślił prezydent FIA.

Michael Schumacher w swojej karierze Niemiec siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo świata Formuły 1, będąc przez wiele lat samodzielnym rekordzistą. W poprzednim sezonie jego rekord wyrównał Lewis Hamilton.

Ponad siedem lat temu Michael Schumacher upadł na nartach we Francji, uderzył głową w głaz i przepadł za murem tajemnic. Nie ma od dawna żadnych oficjalnych informacji o jego zdrowiu, a publikowanie nieoficjalnych grozi pozwem od rodziny Schumacherów. Prawnik Michaela już stracił rachubę, ile razy pozywał media za pisanie o stanie zdrowia mistrza. Co dziś jeszcze wiadomo o stanie zdrowia legendy Ferrari? Polecamy tekst Pawła Wilkowicza.