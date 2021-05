Robert Kubica tłumaczy. "Pierwszy tak duży błąd w bolidzie Alfy Romeo"

Robert Kubica wziął udział w piątkowym treningu przed Grand Prix Hiszpanii. Polak usiadł w bolidzie Kimiego Raikkonena i zajął 19. miejsce podczas sesji treningowej. Gorszy czas od Kubicy osiągnął tylko Rosjanin Nikita Mazepin. Robert Kubica na jednym z okrążeń wypadł z zakrętu i utknął w pułapce żwirowej, przez co sędziowie musieli przerwać sesję treningową.

Robert Kubica udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym odniósł się do zdarzenia, z piątkowego treningu w Barcelonie. Polak nie ukrywa, że taki błąd mógł się pojawić ze względu na to, że rzadko jeździ w bolidzie. – Powrót do bolidu był dziwnym uczuciem, ale ogólnie fajnie wrócić za kierownicę. Po tak długiej przerwie czujesz się jak nowicjusz. Mój obrót? To był mój pierwszy tak duży błąd, odkąd jeżdżę bolidem Alfy Romeo. Noga może się zawsze poślizgnąć, tym bardziej, gdy jeździsz rzadko. Zdarza się – powiedział.

Robert Kubica weźmie w tym tygodniu w testach 18-calowych felg i opon, które pojawią się w Formule 1 w 2022 roku. – Pierwsza rzecz, która musi być dostosowana do tego, to są elementy aerodynamiczne pod bolidem, ponieważ te felgi znacząco podnoszą auto i prześwit między jego spodem a torem się zwiększa. Chcemy wykorzystać te testy do zbierania danych i informacji na temat kluczowego aspektu regulaminu w przyszłym roku – dodał.

W dniach 15-16 maja na torze Red Bull Ring w Austrii odbędzie się druga runda sezonu European Le Mans Series. Zespół WRT Racing Team wygrał pierwszy wyścig sezonu w Barcelonie. Robert Kubica wsiadł do samochodu Oreci 07 na 46 minut przed końcem wyścigu i dowiózł prowadzenie do mety z przewagą 22 sekund nad samochodem nr 65 Panis Racing.