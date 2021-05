Robert Kubica znajdzie nową rolę w Formule 1? "Świetnie by się w tej roli spradził"

Nordic Entertaiment Group (NENT Group) od 2023 roku będzie na wyłączność transmitować wyścigi Formuły 1 w Polsce. Umowa będzie obowiązywała przez trzy kolejne lata. Tym samym NENT poszerza swoją ofertę praw do wydarzeń sportowych. Szwedzkie przedsiębiorstwo pozyskało już prawa do pokazywania Bundesligi (do 2029 roku), Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarne chmury nad Robertem Kubicą. Musi na nowo zdefiniować swoją karierę

Przedstawiciel NENT Group: Chętnie zobaczyłbym Roberta Kubicę w roli naszego eksperta w padoku

Portal "WP SportoweFakty" przeprowadził wywiad z dyrektorem ds. sportu w NENT Group, Peterem Norrelundem. Duńczyk zdradził, że chce współpracować z Robertem Kubicą od 2023 roku. – Chętnie zobaczyłbym Roberta Kubicę w roli naszego eksperta w padoku. Chcemy mieć zarówno najlepszych dziennikarzy, jak i świetnych komentatorów. Kubica jako kierowca z doświadczeniem w F1 byłby świetnym ekspertem. Mógłby być obecny na każdej rundzie, na pewno będę chciał z nim o tym porozmawiać. Postaramy się wypracować takie rozwiązanie, aby stał się częścią naszego zespołu – powiedział.

Norrelund przyznał, że ważna dla przedsiębiorstwa jest współpraca z ludźmi, którzy są lokalnie związani z Formułą 1. – W Finlandii na przykład mamy współpracowników, którzy zapisali się w historii tego kraju dzięki swojej działalności w F1. W Danii jest podobnie, współpracujemy z Kevinem Magnussenem, który jeszcze w zeszłym roku tam się ścigał – dodał.

Robert Kubica wziął udział w pierwszej serii treningowej przed Grand Prix Hiszpanii. Na jednym z okrążeń Polak wpadł w poślizg i utknął w żwirze. Ostatecznie Kubica zakończył sesję na 19. miejscu z czasem 1:21.887. Wolniejszy był tylko Nikita Mazepin z Haasa, który stracił 0,089 s.