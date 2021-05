Kubica wraca do bolidu F1! "Nie mogę się doczekać". Gdzie oglądać Polaka? [Transmisja]

Robert Kubica w tym roku zdecydował się na starty w European Le Mans Series. W swoim debiucie Polak odniósł wielki sukces ze swoim zespołem. WRT Team triumfował podczas zawodów w Barcelonie, a 36-latek doprowadził Belgów do zwycięstwa w najwyższej klasie LMP2 w ostatnim starcie. Oprócz rywalizacji w ELMS Kubica nadal jest kierowcą rezerwowym teamu F1 Alfa Romeo Racing Orlen.

Oficjalne informacje w sprawie powrotu Roberta Kubicy przekazał team Alfa Romeo Racing Orlen. "Robert Kubica wystąpi w piątkowym treningu (7 maja) na torze Catalunya w Barcelonie. Polski kierowca zajmie miejsce w bolidzie Kimiego Raikkonena i później weźmie także udział w dwudniowych testach" - czytamy w specjalnym komunikacie. Dla Polaka będzie to pierwsza okazja do jazdy w bolidzie Formuły 1 w 2021 roku. Kubica weźmie też udział w dwudniowych testach w Barcelonie (11-12 maja), w trakcie których wypróbuje nowe 18-calowe opony od firmy Pirelli. Będą one używane w następnym sezonie.

- Nie mogę się doczekać powrotu do samochodu w piątek. Po raz ostatni jeździłem nim w lutym w Barcelonie, jestem ciekaw, jak bardzo samochód poczynił postępy od tamtego czasu. Prowadzenie bolidu to zawsze wyjątkowe doświadczenie - powiedział Kubica.

- Opinie techniczne ze strony Roberta będą kluczowe w kwestii opon na przyszły rok. Jesteśmy w środku walki o miejsce w środku stawki i wkład każdego z kierowców może być naszą tajną bronią - dodał inżynier wyścigowy Alfy Romeo, Frederic Vasseur.

Pierwsza sesja treningowa przed Grand Prix Hiszpanii z udziałem Roberta Kubicy rozpocznie się w piątek 7 maja o godzinie 11:30. Transmisję będzie można oglądać w Eleven Sports 1 oraz online w aplikacji Eleven.

Kiedy kolejne wyścigi Roberta Kubicy w ELMS? Terminarz startów

16 maja - Red Bull Ring (Austria)

- Red Bull Ring (Austria) 6 czerwca - Paul Ricard (Francja)

- Paul Ricard (Francja) 11 lipca - Monza (Włochy)

- Monza (Włochy) 21 sierpnia - 24h Le Mans (Francja)

- 24h Le Mans (Francja) 19 września - Spa (Belgia)

- Spa (Belgia) 24 października - Portimao (Portugalia)

Oficjalny komunikat Alfy Romeo ws. Roberta Kubicy