Alfa Romeo już wie, jak zastąpi Roberta Kubicę. Wielka szansa dla kierowcy

Przed Grand Prix Portugalii w Portimao zespół Alfa Romeo Racing Orlen poinformował, że drugim kierowcą testowym został wychowanek Ferrari, Callum Ilott. Brytyjczyk ma być w gotowości w przypadku, gdy Robert Kubica nie może być obecny na torze ze względu na zobowiązania wyścigowe w innych seriach. Ilott wystąpił w pierwszym treningu w Portugalii i zajął 17. miejsce, mając 0,4 s przewagi nad Kimim Raikkonenem.

Inżynier wyścigowy Alfy Romeo, Frederic Vasseur, udzielił wywiadu portalowi motorsport.com, w którym został zapytany o częstotliwość występów Calluma Ilotta w treningach. Francuz zdradził, że kierowca otrzyma kilka takich okazji. – Mamy dobre relacje z Callumem. Czuje się pewny siebie w zespole, relacje ze wszystkimi ma dobre. Za kierownicą czuł się bardzo zrelaksowany, to była dobra sesja. Prawdopodobnie będzie miał okazję we Francji, zapewne wtedy będzie mu dużo łatwiej. Chcemy dać mu kilka treningów w trakcie sezonu, w Portugalii to była rozgrzewka – powiedział. Wciąż Alfa Romeo nie poinformowała, czy i kiedy okazję w treningu otrzyma Robert Kubica.

Vasseur podkreślił, że mówiąc "kilka", miał na myśli "od dwóch do ośmiu treningów". Inżynier zauważa jednak, że teraz Ilott ma dużo ciężej od innych kierowców testowych. Francuz przytoczył przykład Charlesa Leclerca w 2017 roku i Antonio Giovinazziego w 2018 roku. – To samo robiliśmy z Charlesem i Antonio. Wtedy to było dla nich duże wyzwanie, teraz jest trudniej, bo masz godzinę podczas sesji. Podczas pierwszego przejazdu masz dwa lub trzy okrążenia, w drugim często jedno lub dwa. W tym czasie musisz pokazać, że masz tempo – stwierdził.

Callum Ilott jest wychowankiem stajni Ferrari i wicemistrzem Formuły 2 w 2020 roku. Brytyjczyk jeździł w zespole UNI-Virtuosi Racing i zdobył 201 punktów. Mistrzem F2 został wtedy Mick Schumacher z 215 punktami. Obecnie Niemiec jest kierowcą Haas F1 Team.