Były szef zespołu F1 atakuje Wolffa. "To pies, który jest na łańcuchu Strolla"

Colin Kolles był szefem zespołu HRT F1 Team w latach 2009-2011, a wcześniej pełnił rolę dyrektora technicznego w takich zespołach, jak Jordan czy Force India (obecnie Aston Martin). Niemiec był gościem magazynu "AvD Motor & Sport" na niemieckim kanale "Sport1", w którym został zapytany o opinię na temat relacji Toto Wolffa z Lawrencem Strollem.

W lipcu 2013 roku wyszło na jaw, że Kolles szantażował szefa Mercedesa nagraniami, w których wygłaszał negatywne uwagi na temat zarządzania zespołem. – Uważam, że połączenie Stroll – Wolff jest bardzo niebezpieczną kombinacją dla Sebastiana Vettela. Wiele czynników odgrywa rolę w tle, ale nie chcę mówić o szczegółach. Toto Wolff to pies na łańcuchu Lawrence’a Strolla. Tak mówił zresztą Bernie Ecclestone – powiedział.

Były szef zespołu F1 krytykuje Toto Wolffa i Lawrence’a Strolla. "Udają sprzątaczki, którymi nie są"

Lawrence Stroll rozważa pozwanie FIA oraz firmę Liberty Media, która jest właścicielem Formuły 1. Kanadyjczyk uważa, że jego zespół został skrzywdzony zmianami zasad wprowadzonymi na sezon 2021. – To jest dla mnie niezrozumiałe. W zeszłym roku Mercedes i Racing Point brutalnie spieprzyły sprawę, a teraz udają sprzątaczki, którymi nie są. Zostali obrzezani, tracą więcej siły docisku od innych – dodał. Przyczyną zmiany przez FIA były obawy dotyczące bezpieczeństwa ze strony producenta Pirelli. Firma wprowadziła nową konstrukcję opon, co jest niekorzystne dla zespołów z samochodami o niskim profilu – do takich wlicza się Mercedes i Aston Martin.

Colin Kolles wrócił też do kontrowersji związanych z Astonem Martinem w zeszłym roku, kiedy to ich bolid przypominał Mercedesa z sezonu 2019. – Jak przypominam sobie zeszły rok, kiedy Racing Point szybko zmienił koncepcję i skopiował wszystko ze zdjęć Mercedesa, to należy powiedzieć jasno, że zarówno Pan Wolff, jak i Pan Stroll kłamali. To jest fakt, nie można zmienić koncepcji z dnia na dzień. – skwitował.

Początek sezonu Formuły 1 dla Astona Martina jest daleki od ideału. W Grand Prix Bahrajnu jedyny punkt dla zespołu zdobył Lance Stroll (zajął 10. miejsce), natomiast Sebastian Vettel ukończył zmagania na 15. lokacie. W Grand Prix Emilii-Romanii na torze Imola Vettel wycofał się z wyścigu z powodu awarii skrzyni biegów, a Lance Stroll zajął 8. miejsce.