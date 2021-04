Tajemnicza i bardzo dziwna kolizja na treningu F1! Co tam się stało?! [WIDEO]

Drugi weekend tego sezonu Formuły 1 to Grand Prix Emilii-Romagni we Włoszech na torze Imola. Rywalizacja rozpoczęła się od porannej sesji treningowej w piątek, podczas której najlepszy czas osiągnął Valtteri Bottas z Mercedesa.

Perez i Ocon zderzyli się na treningu, ale przez awarię nikt nie wie, jak do tego doszło

Fin był najlepszy z czasem 1:16:564. Za Bottasem znaleźli się jego kolega z zespołu Lewis Hamilton i Max Verstappen z Red Bulla. Sesja została zakończona nieco przedwcześnie, bo w ostatniej minucie Nikita Mazepin wyjechał nieco poza tor na prostej startowej i chwilę później uderzył w barierę.

Najciekawszym wydarzeniem sesji był jednak inny incydent. Mniej więcej w połowie sesji w tej samej części toru Imola zatrzymały się bolidy Sergio Pereza z Red Bulla i Estebana Ocona z Alpine. W tym pierwszym uszkodzone było tylne lewe koło, a w drugim prawe przednie zawieszenie.

Podczas sesji pojawiła się spora awaria w jej realizacji telewizyjnej - nie działało sporo kamer, komunikaty radiowe, a także częściowo live timing i dane dotyczące opon. Przez to trudno dojść do tego, co tak naprawdę stało się pomiędzy Perezem a Oconem i całe zdarzenie stało się bardzo tajemnicze. Według medialnych spekulacji doszło do kontaktu pomiędzy samochodami i przez to mieli znaczne uszkodzenia w swoich bolidach.

Obaj byli zmuszeni do wycofania z sesji i zostali wezwani do sędziów w sprawie kolizji, co dowodziłoby, że faktycznie do niej doszło. Przypomnijmy, że kolizje podczas treningów w F1 nie są czymś popularnym - w końcu zawodnicy nie rywalizują o pozycję na torze, a jedynie testują opony, tempo, ustawienia i strategie.

Starcia Francuza i Meksykanina zdarzały się już trzy lata temu. Wtedy byli kolegami z zespołu

Kolizje pomiędzy Oconem i Perezem to nic nowego. Gdy w 2018 roku obaj kierowcy jeździli dla zespołu Racing Point, dochodziło pomiędzy nimi do sporych konfliktów i starć na torze. Przepychali się m.in. na torach w Azerbejdżanie, Belgii i Singapurze, co często doprowadzało do kraks kończących wyścig.

Drugi trening na torze Imola zaplanowano na godzinę 14:30. W sobotę zostaną przeprowadzone trzeci trening i kwalifikacje, a w niedzielę wyścig.