Haas zaskoczył kibiców nowym malowaniem bolidu. Wszystko za sprawą głównego sponsora

Haas F1 Team przy okazji prezentacji nowego bolidu na sezon 2021 przedstawił także sponsora tytularnego, którym została firma Uralkali. To właśnie Dmitrij Mazepin, jest dyrektorem niewykonawczym przedsiębiorstwa będącego jednym z największych na świecie producentów i eksporterów nawozów potasowych. Według oficjalnego oświadczenia Haas wieloletnia umowa rozpocznie się "od Mistrzostw Świata Formuły 1 FIA w 2021 roku". Nieoficjalnie majątek Rosjanina wycenia się na ponad 7 mld dolarów.

Haas F1 Team z nowym sponsorem tytularnym. Inwestycja ojca Nikity Mazepina wpłynęła na barwy bolidu

Uralkali Haas F1 Team zapowiedział także, że kierowcami, którzy siądą za sterami nowych bolidów VF-21 będą Mick Schumacher oraz syn Dmitryja Mazepina, Nikita. - Bardzo się cieszę, że mogę powitać firmę Uralkali w Formule 1 jako partnera tytularnego Haas F1 Team. Cieszymy się, że możemy reprezentować tę markę przez cały sezon. To ekscytujący czas dla zespołu, ponieważ Uralkali dołączyło do nas i mamy Nikitę Mazepina oraz Micka Schumachera za kierownicą. Wszystko się zmienia, ale mamy nadzieję, że wrócimy do walki o punkty w wyścigach. To było kilka trudnych sezonów. Mamy też oko na szerszą perspektywę, w szczególności na rok 2022 i wdrożenie nowych przepisów powiedział Gene Haas, prezes Uralkali Haas F1 Team.

"Haas Automation, globalna firma produkująca obrabiarki CNC, założona przez właściciela zespołu Gene'a Haasa, w dalszym ciągu ozdabia boczne osłony swoim znaczącym znakiem firmowym, co jest dobrze znanym widokiem, gdy amerykański zespół przygotowuje się do szóstego sezonu startów w Formule 1" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Nowy bolid Uralkali Haas F1 Team zadebiutuje w Formule 1 już 12 marca podczas pierwszego dnia testów przedsezonowych na torze Bahrain International Circuit. Prezentacja pojazdu odbędzie się w godzinach porannych (8:30 czasu lokalnego). Amerykański zespół informuje, że w trakcie testów, które odbędą się w dniach 12-14 marca, za kierownicą bolidów w Bahrajnie usiądą Nikita Mazepin oraz Mick Schumacher. Mistrzostwa Świata FIA Formuły 1 2021 rozpoczynają się wraz z otwierającym sezon Grand Prix Bahrajnu, 26-28 marca.