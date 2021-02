Robert Kubica i jego nowe cacko w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wyjątkowe wydarzenie

- Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Dla kogoś pochodzącego z Polski takie wydarzenie w moim kraju jest czymś naprawdę wyjątkowym. Jest to bardzo szczególny dzień dla polskich kibiców. Moja rola kierowcy pracującego głównie w symulatorze, z uwagi na ograniczoną liczbę testów, będzie w tym roku bardzo istotna. Oczywiście, sam też czekam na to, aż w końcu pojadę nowym samochodem - powiedział Robert Kubica cytowany przez TVP Sport. Przypomnijmy, że to głównie Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi będą jeździli bolidem C41.

REKLAMA

Zobacz wideo Czarne chmury nad Robertem Kubicą. Musi na nowo zdefiniować swoją karierę

Jak donosi "Przegląd Sportowy", z powodu pandemii, w ramach oszczędności rozwój technologiczny bolidów został częściowo zamrożony i przypuszcza się, że nowe bolidy w około 60 procentach będą identyczne z zeszłorocznymi.

- Alfa Romeo zużyła talony rozwojowe na przednią strukturę zderzeniową i nowy nos. To bardziej ekstremalna koncepcja niż w poprzednim modelu - uważa Maciej Sokół, komentator Eleven Sports.

Wypadek, który wstrząsnął F1. Grosjean mógł zginąć za kierownicą. Niezwykła animacja

- Chcę podziękować za możliwość zaprezentowania w Warszawie naszego bolidu. Oczekiwania są duże i wierzę, że nasz nowy samochód będzie jeszcze lepszy, co będziemy chcieli pokazać w Bahrajnie - zadeklarował Frederic Vasseur, szef zespołu.

W minionym sezonie Alfa była na ósmym miejscu i prawdopodobnie w nowym sezonie znowu może zakończyć rozgrywki na tej lokacie.

Alarm w teamie Mercedesa przed startem sezonu F1. "Mamy problem z jednostką napędową"

Na początku marca kolejne prezentacje

Już 2 stycznia swój nowy bolid zaprezentują Alpine F1 oraz Mercedes. W kolejnych dniach kolejne zespoły będą miały swoje prezentacje.