Fernando Alonso już po operacji szczęki. Znamy okoliczności wypadku Hiszpana

W lipcu 2020 roku zespół Renault za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych poinformował, że Fernando Alonso będzie zespołowym partnerem Estebana Ocona w sezonie 2021. Dotychczas Hiszpan w swojej karierze wystartował w 312 wyścigach w Formule 1.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 może wprowadzić zmiany po wypadku Grosjeana. Nie wszystko zadziałało

Alonso jest już po operacji. Wyciekł raport policji sporządzony po wypadku. Hiszpan będzie dostępny od początku sezonu F1

W miniony czwartek Fernando Alonso trafił do szpitala w Lugano po wypadku, który powstał w wyniku kolizji z samochodem osobowym podczas jazdy na rowerze. Jako pierwsza o tym zdarzeniu poinformowała "La Gazzetta dello Sport", która pisała o możliwych licznych złamaniach. Ostatecznie skończyło się na złamanej szczęce, a Alonso przeszedł operację w piątkowy poranek. Jak poinformował zespół w oficjalnym komunikacie, kierowca pozostanie w szpitalu przez co najmniej 48 godzin w celu dalszych obserwacji. – Po kilku dniach odpoczynku Fernando wróci do treningów. Zakładamy, że będzie gotowy na przedsezonowe treningi oraz oficjalne testy – czytamy w oświadczeniu Alpine. Sezon 2021 w Formule 1 rozpocznie się w dniach 26-28 marca w Bahrajnie.

Portal "crash.net" dotarł do raportu szwajcarskiej policji, który został sporządzony po wypadku. – Tuż przed godziną czternastą w Viganello 42-letni kierowca ze Szwajcarii, zamieszkały w Lugano, jechał przez La Santa w kierunku Pregassony. Według wstępnej rekonstrukcji podczas wykonywania skrętu w lewo, aby wjechać na parking supermarketu, doszło do zderzenia z 39-letnim obywatelem Hiszpanii, który jechał na rowerze. Mijał on kolumnę nieruchomych samochodów w przeciwnym kierunku, po prawej stronie. Alonso uderzył w prawy bok samochodu. Na miejscu interweniowali funkcjonariusze policji z kantonu oraz policjanci z Lugano. Pojawili się też ratownicy, którzy udzielili rowerzyście pierwszej pomocy, po czym przewieźli go karetką do szpitala – czytamy w raporcie szwajcarskiej policji.