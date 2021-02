Fernando Alonso miał wypadek. Został potrącony przez samochód

Informację o wypadku Fernando Alonso potwierdza także Alpine F1 (dawne Renault, gdzie w nowym sezonie będzie jeździć Alonso), które w czwartek wieczorem wydało komunikat, w którym poinformowało, że ich hiszpański kierowca - dwukrotny mistrz świata Formuły 1 (2005, 2006) - jest przytomny i w dobrym stanie, a w piątek czekają go kolejne badania.

Fernando Alonso ma złamaną szczękę

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Alonso - którego podczas rowerowej przejażdżki w okolicach Lugano potrącił samochód - szybko po wypadku został przewieziony do szpitala, gdzie pierwsze badania wykazały możliwe złamania. Potwierdza to Andrew Benson z BBC, który na Twitterze poinformował, że Hiszpan ma złamaną szczękę i zostanie przewieziony do Berna, gdzie znajduje się specjalistyczna klinika.

Włoski dziennik sugeruje, że wypadek Alonso może oznaczać, iż Hiszpan przegapi początek sezonu w F1. Ten ma rozpocząć się 21 marca wyścigiem o GP Australii, a zakończyć 5 grudnia w Abu Zabi.