Ralf Schumacher ostro o sprawie Lewisa Hamiltona. "To wstyd i haniebna sytuacja"

Wyznaczono ostateczny termin przedłużenia kontraktu Lewisa Hamiltona z Mercedesem w Formule 1. - Nasi prawnicy ciężko nad tym pracują - powiedział pod koniec stycznia Toto Wolff, prezes zespołu. Obie strony wciąż nie doszły do porozumienia, a zaistniałą sytuacją poirytowany wydaje się być były niemiecki kierowca Panasonic Toyota Racing czy BMW WilliamsF1 Team - Ralf Schumacher.

- To wstyd i haniebna sytuacja. Ciągle słyszę, że chodzi o pieniądze, ale mam nadzieję, że to nie jest prawda. [Lewis] Hamilton powinien wiedzieć, że w swoim wieku nie może stawiać zbyt wysokich wymagań. Powinien także być świadomy tego, że Formuła 1 jest większa niż jakikolwiek człowiek - powiedział "Sky Germany" Schumacher.

Ralf Schumacher daje do zrozumienia, że nie ma ludzi niezastąpionych? Hamilton "musi o tym pamiętać"

- Być może to najwyższa pora się obudzić, szczególnie gdy wciąż istnieje szansa, że Mercedes umieści w swoim bolidzie George'a Russella. [Hamilton] nie powinien o tym zapominać - dodał Niemiec. Tym samym 45-latek nawiązał do wyników 22-letniego Russella, który zastąpił Hamiltona w Bahrajnie i w bolidzie Mercedesa zajął w GP Sakhir 9. miejsce. 36-letni Brytyjczyk był zakażony koronawirusem.

Sytuację Lewisa Hamiltona w Mercedesie obserwuje także zespół Red Bull Racing. - Takie niepokojące sytuacje działają na naszą korzyść - powiedział stacji RTL Helmut Marko, szef teamu. Toto Wolff z kolei przyznał w programie "ORF Sport am Sonntag", że Mercedes musi "coś podpisać najpóźniej przed testami w Bahrajnie".

Obie strony zdawały się być już co prawda dogadane w listopadzie - wtedy Hamilton miał podpisać czteroletnią umowę z zarobkami na poziomie 50 mln dolarów - ale w ostatniej chwili operację zablokowała firma Daimler, właściciel zespołu. Według medialnych doniesień Brytyjczyk żąda podwyżki oraz wpływu na to, kto będzie jego partnerem zespołowym. Dodatkowo miał zaapelować do Mercedesa o zmianę barw bolidu na czarny w celu wsparcia ruchu Black Lives Matter.