Nowa fryzura Sebastiana Vettela stała się obiektem żartów. "Nie martwcie się dziewczyny"

Aston Martin opublikował nagranie, na którym Sebastian Vettel wsiada do bolidu, przechodząc przymiarki do fotela. Fani natychmiast zauważyli, że Niemiec zmienił fryzurę - ściął włosy, a internauci wykorzystali okazję do strojenia sobie żartów na temat nowego wyglądu byłego mistrza świata.

AP