"Tylko ja i kilka osób możemy pójść do Michaela Schumachera i sprawdzić, jak się czuje"

W grudniu 2013 roku doszło do wypadku Schumachera na nartach we francuskich Alpach. Od tego czasu były kierowca Ferrari w Formule 1 pozostaje w ukryciu, nie pojawiając się w miejscach publicznych. O stan zdrowia Michaela Schumachera "Corriere dello Sport" postanowiło zapytać jednego z bliskich przyjaciół 52-latka, Lucę Badoera.

Przyjaciel Schumachera nie chce zdradzić szczegółów o stanie zdrowia 52-latka

- Michael jest wojownikiem. Zawsze ciężko trenował - powiedział Luca Badoer - Tylko kilku przyjaciół, jak ja czy [Jean] Todt i jeszcze ktoś, możemy do niego pójść i sprawdzić, jak się czuje, o czym nie powiem ani słowa. Mam po prostu nadzieję, że niedługo w pełni wyzdrowieje - dodał przyjaciel Schumachera.

Od sezonu 2021 Mick Schumacher, syn Michaela, w Formule 1 reprezentować będzie zespół Haasa. Według doniesień 21-latek zwiąże się z teamem na co najmniej dwa lata. Zainteresowanie królową motorsportu przejawia również syn Luki Badoera, który pełni w drużynie Ferrari funkcję kierowcy testowego.

- Z naszymi rodzinami jeździliśmy na wspólne wakacje. [Michael] jest chrzestnym mojego syna, Brando. Trzymał go w swoich ramionach podczas chrztu. "Schumi" jest idolem Brando. On marzy o karierze kierowcy. Jeździliśmy do Genewy, a Michael i jego rodzina, włączając Micka, odwiedzali nas w Montebelluna - wspomina Badoer.

Michael Schumacher w swojej karierze Niemiec siedmiokrotnie zdobywał mistrzostwo świata Formuły 1, będąc przez wiele lat samodzielnym rekordzistą. W poprzednim sezonie jego rekord wyrównał Lewis Hamilton.