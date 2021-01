Kubica wybrany najlepszym kierowcą F1 w historii zespołu. "Wypracował znakomitą formę"

Robert Kubica został doceniony przez "The Race", który wybrał go najlepszym kierowcą w historii Saubera. - Od razu ugruntował swoją pozycję na czele stawki F1. Zbudował sobie także reputację. Wielu uznawało go za kandydata na potencjalnego mistrza świata - napisali dziennikarze na łamach magazynu.

3 Fot. Joan Monfort / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl