Johnson nada tytuł szlachecki Hamiltonowi. Nie zważa na kontrowersje

35-letni Hamilton w 2020 roku zdobył siódmy tytuł mistrzowski w Formule 1, czym wyrównał rekord wszechczasów Michaela Schumachera. Po tym osiągnięciu wiele osób zaczęło nawoływać, żeby jako czwarty kierowca Formuły 1 - po sir Jacku Stewarcie i sir Stirlingu Mossie (Wielka Brytania) oraz sir Jacku Brabhamie (Australia) - dostał tytuł szlachecki.

Tytuł szlachecki dla Lewisa Hamiltona. Boris Johnson zdecydował

Tematem zainteresował się premier Boris Johnson. I zdecydował, że w czwartek faktycznie nada mu tytuł szlachecki. Już miał go umieścić na liście Brytyjczyków zasłużonych dla kraju za granicą. Ta decyzja wzbudziła kontrowersje. Chodzi o podatki, które Hamilton płaci w Monako, a nie w Wielkiej Brytanii.

Premiera nie obchodzą podatki mistrza świata. Hamilton tłumaczył to już trzy lata temu

To nie jest jednak prawną przeszkodą do nadania mu tytułu, a Johnson nie wziął tego pod uwagę. - Ludzie nie biorą pod uwagę kilku rzeczy: jeżdżę w kilkunastu krajach, zarabiam dzięki nagrodom, które tam zarabiam i w nich muszę płacić podatki. Do tego płacę spore podatki w Monako i swoją pracą pomagam utrzymać brytyjski zespół, który tworzy około tysiąc osób zatrudnionych właśnie tutaj - odpowiadał na pojawiające się pytania o jego podatki w 2017 roku cytowany przez "Daily Mail".

Hamilton wciąż nie został potwierdzony jako kierowca Mercedesa na sezon 2021. Nie ma jeszcze podpisanego kontraktu, ale wydaje się, że zostanie w zespole, bo był na liście zgłoszeń wysłanej przez poszczególne ekipy do FIA. Jego zespołowym kolegą pozostałby Valtteri Bottas, a szefem zespołu Toto Wolff.