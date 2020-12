Mazepin zostanie w teamie mimo skandalu, który wywołał? Ojciec miliarder ma ostatnie zdanie

Nikita Mazepin spotkał się z krytyką kibiców po nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, na którym dotykał piersi jadącej z nim kobiety, a ona odrącała jego rękę. Film został natychmiast usunięty, ale skandal wybuchł. Jak donosi "Daily Mail", po rozpatrzeniu sprawy przez Haas F1 Team nie doszło do zerwania umowy z Rosjaninem. Zgodę na to musiałby wydać ojciec kierowcy, jeden ze sponsorów teamu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bolid eksplodował niczym bomba. Te systemy uratowały życie Romaina Grosjeana [F1 Sport #37]

Haas F1 Team zwolni 21-letniego kierowcę przez jedno nagranie? Żart, który wywołał akcję #WeSayNoToMazepin

- Chciałbym przeprosić zarówno za niewłaściwe zachowanie, jak i fakt, że upubliczniłem je w filmiku na moich mediach społecznościowych. Przykro mi z powodu krzywdy, jaką nim wyrządziłem, a także wstydu, jaki przyniosłem zespołowi Haas F1 Team - napisał Nikita Mazepin - Zdaję sobie sprawę, że powinienem trzymać się wyższych standardów w Formule 1 i że zawiodłem dzisiaj wiele osób. Obiecuję wyciągnąć z tego lekcję - dodał.

Kobieta, która było obecna na nagraniu to modelka Andrea D'Ival, która zachowanie Mazepina i całą sytuację obraca w żart. Tymczasem w sieci pojawiły się głosy wyrażające sprzeciw wobec zachowania kierowcy F1. Kibice wyrażają swoją niechęć pod: #WeSayNoToMazepin, co oznacza "mówimy nie Mazepinowi". Dodatkowo w sieci utworzono petycję o usunięcie go z Formuły 1. Nikita Mazepin podpisał z Haasem kontrakt na 2021 rok. Jak zauważa brytyjski dziennik, odsunięcie 21-latka może być trudne "biorąc pod uwagę wpływy i inwestycje jego ojca".

Rosjanin z Formuły 1 źle potraktował kobietę i jeszcze pokazał z tego filmik. Fani: Wynoś się!

"Daily Mail" dodaje że ze względu na reputację Nikitę Mazepina w sezonie 2021 może zastąpić Piettro Fittipaldi. Nikita Mazepin jest synem Dmitrija Mazepina. Urodzony na Białorusi biznesmen jest prezesem i większościowym udziałowcem Uralchem Integrated Chemicals Company. Magazyn "Forbes" wycenia majątek 52-latka 1,3 miliarda dolarów.