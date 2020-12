Oficjalnie: Robert Kubica i Orlen zostają w Formule 1! "Ekwiwalent reklamowy wyniósł 400 milionów złotych"

O przedłużeniu współpracy Orlenu z Robertem Kubicą i zespołem, w którym jeździ Polak (Alfa Romeo) wiadomo było już od wtorku. Szef Alfy Romeo, Frederic Vasseur w rozmowie z portalem Blick został zapytany o największy sukces zespołu w 2020 roku. - To, że wszyscy nasi partnerzy zostają z nami. Kubica, który wykonał świetną pracę, tak jak Raikkonen i Giovinazzi, a także Orlen, zostają także z nami na 2021 rok - przyznał Vasseur. Szef Alfy Romeo wyprzedził tym samym oficjalny komunikat polskiego koncernu. Ten pojawił się w piątek.

Orlen zostaje z Kubicą na dłużej. Koncern oficjalnie ogłosił przedłużenie współpracy

– To się nam po prostu opłaca. Sam ekwiwalent reklamowy wyniósł 400 milionów złotych. Ma to wpływ także na sprzedaż detaliczną. Robert jest bardzo dobrze odbierany przez Polaków i za granicą. Aż 70 procent naszych ankietowanych wiąże go z marką PKN ORLEN – powiedział prezes Daniel Obajtek na konferencji prasowej, potwierdzając tym samym pozostanie Orlenu w F1.

Nadal oficjalnie nie wiadomo, z czym Kubica będzie łączyć rolę kierowcy rezerwowego w zespole Alfy Romeo w przyszłym sezonie. Pojawiły się doniesienia, że polski kierowca będzie startował w rajdach WRC, jednak pamiętając wydarzenia z przeszłości, trudno spodziewać się, aby Kubica dołączył do tej serii, nie mając do swojej dyspozycji fabrycznego auta. Wykluczyć właściwie można już kontynuację startów w serii DTM, która przechodzi w tym roku znaczną rewolucję.

– Każda możliwość pojeżdżenia bolidem F1 jest czymś wyjątkowym. Zawsze czuję to, gdy w nim siadam - przyznał sam Kubica. - Cieszę się, że będziemy mogli kontynuować tę współpracę. Bardzo możliwe, że będę ścigał się na innych arenach, czymś innym. Trening czyni mistrza - dodał Polak.