Oficjalnie: Nowy kierowca zadebiutuje w Formule 1

Yuki Tsunoda w 2019 roku dobrze spisywał się w Formule 3. Będąc w zespole Jenzer Motorsport wygrywał m.in. wyścig na torze Monza. 20-latek szybko awansował do Formuły 2, gdzie od regularnie zdobywał punkty. Teraz związał się z Aplha Tauri, zastępując 26-letniego Daniiła Kwiat.

- Od jakiegoś czasu karierę Yukiego śledzi Red Bull. Jestem pewien, że będzie wielkim atutem dla naszego zespołu. Obserwując go w tym roku w F2, pokazał właściwą mieszankę wyścigowej agresji i dobrego zrozumienia technicznego. Ponadto jego integracja z inżynierami Hondy przebiegła bezproblemowo, co z pewnością pomaga. W tym tygodniu na teście w Abu Zabi udowodnił, że szybko się uczy i jest gotowy, aby zrobić krok do F1 - powiedział szef AlphaTauri, Franz Tost.

- Jak u większości kierowców wyścigowych, od zawsze moim celem były występy w F1, więc jestem bardzo zadowolony. Chcę podziękować Alpha Tauri, Red Bullowi oraz Helmutowi Marko za danie mi tej szansy. Wszystkim z Hondy za wsparcie w dotychczasowej karierze. Muszę również podziękować zespołom, z którymi się ścigałem. Wiele się nauczyłem, aby dojść do tego punktu - powiedział Yuki Tsunoda.

Yuki Tsunoda jest pierwszym japońskim kierowcą Formuły 1 od 2014 roku. W tamtym czasie w królowej motorsportu występował Kamui Kobayashi. Partnerem 20-letniego kierowcy będzie Pierre Gasly. Japończyk miał już szansę jeździć w bolidzie Alpha Tauri sprzed dwóch lat. W ostatnich dniach przeszedł również testy w najnowszym pojeździe.